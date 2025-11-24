Últimas Noticias
Williams Riveros tras ser comparado con Carlos Zambrano: "Lo respeto, pero soy tricampeón"

Williams Riveros habló sobre la comparación con Carlos Zambrano
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Williams Riveros también habló sobre Carlos Galván, quien es su momento dijo que era mejor futbolista que el paraguayo.

Williams Riveros se ha convertido en una pieza importante en Universitario de Deportes. De hecho, ha sido en uno de los artífices del tricampeonato del cuadro Crema. 

Por ello, el defensor paraguayo ha sido comparado con varios jugadores en su puesto, sobre todo con Carlos Zambrano, actual jugador y uno de los capitanes de Alianza Lima.

El popular Jerarquía, en conversación con Enfocados, al ser consultado sobre quién es mejor, dijo que respeta al Kaiser por la trayectoria que tiene, pero —actualmente— es tricampeón del fútbol peruano.

“En la carrera me supera. Pero si es en la actualidad, los dos, lo respeto mucho, pero yo soy tricampeón”, dijo el defensor paraguayo.

Williams Riveros y la comparación con Carlos Galván

Por otro lado, Riveros también respondió a la pregunta sobre Carlos Galván. El paraguayo dijo que el argentino era un histórico de Universitario, pero que él tiene tres títulos. “Él es histórico acá porque tiene un título, creo, y yo tengo tres”, indicó.

Como se recuerda, Galván indicó que Riveros no era mejor que él en el juego. “Si a la gente le gustó lo que era ahí, era totalmente distinto. Para mí, (Williams) Riveros no es mejor que yo, sin duda. A veces, la gente dice por estadísticas es mejor, pero estamos hablando de juego, porque sino, Jorge Araujo, Pajuelo y el ‘Cheta’ (Domínguez), que salieron tricampeón también, serían mejor que yo. Ya por carrera es diferente”, dijo Galván.

Williams Riveros Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Universitario de Deportes Carlos Galván Carlos Zambrano

