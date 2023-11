¿Cuál es la situación del interés de Universitario de Deportes por Yoshimar Yotún?

"No es un tema económico", dijo Joel Raffo cuando le consultaron por la posibilidad de que Yoshimar Yotún deje Sporting Cristal para ir a Universitario de Deportes. El presidente del club rimense aclaró que, "pongan lo que pongan, no está a la venta". Incluso, agregó que no existe siquiera apertura para evaluar la posibilidad.

De todas formas, en tienda crema se mantienen firmes. Incluso, RPP Noticias conoció que ya existió una propuesta al entorno del también jugador de la Selección Peruana. En una reunión, representantes de la 'U' ofrecieron un importante salario, mayor al que percibe en la institución celeste.

Además, de acuerdo a la información obtenida, el vínculo propuesto es de dos años de contrato con renovación automática por uno más, en caso se alcance un determinado porcentaje de partidos jugados.

El interés por parte de Universitario de Deportes es real. Sin embargo, es necesario precisar que la operación no es sencilla, pues, además de que Yoshimar Yotún es un futbolista identificado con el club bajopontino, tiene un contrato vigente por todo 2024 y su cláusula de salida es solo para el extranjero, según indican desde Sporting Cristal.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Mercado de pases de Universitario de Deportes

Incluso antes de salir campeón de la Liga 1 Betsson 2023, la directiva crema ya tenía decidida la continuidad de algunos futbolistas. Rodrigo Ureña, por ejemplo, renovó por tres temporadas. Williams Riveros lo hizo por dos, con posibilidad de alargar uno más en caso de cumplir determinados objetivos. José Rivera y Marcos Saravia son otros futbolistas con los que también contarán en 2024.

Por otro lado, hay acuerdo de palabra con Martín Pérez Guedes, por los próximos dos años. La firma se dará una vez que el argentino obtenga la nacionalidad peruana. Se espera que la ceremonia sea en los próximos días, pues ya dio el examen y recibió la nota aprobatoria a fines de octubre.

Con Matías Di Benedetto, la negociación va por buen puerto, mientras que, con Andy Polo, la reunión está pendiente, aunque existe intención de ambas partes por contar con él en el año del centenario de Universitario de Deportes.

Por otro lado, los dos jugadores que no continuarán en el plantel son Emanuel Herrera y José Carvallo. Al arquero se le intentó convencer de seguir, pero su decisión de culminar el vínculo ya estaba tomada con anticipación y se mantuvo firme.

El calendario de Universitario

El martes 14 de noviembre, seis días después de ganar el título de la Liga 1 Betsson 2023, los jugadores de Universitario de Deportes tuvieron un último almuerzo de confraternidad junto al cuerpo técnico. Luego, quedaron libres.

Las vacaciones del plantel se mantendrán por cerca de un mes, pues, si bien la directiva merengue ya trabaja en el armado de la plantilla, la pretemporada está planificada para arrancar recién el miércoles 20 de diciembre, en Campo Mar.

La intención del club es que la Noche Crema sea el 20 de enero. La Liga 1 Betsson 2024 arrancará el viernes 26 de enero.

Nuestros Podcast

EP33 | Elizabeth Short y el caso de la Dalia Negra

Este es uno de los casos que persigue a muchos investigadores y a los interesados en el true crime. Y digo persigue, porque sucedió hace más de 75 años y se sigue hablando de este ya que fue uno de los más crueles, sádicos y terroríficos crímenes de la década de 1940 en Los Ángeles, Estados Unidos. Hoy, en Lugares misteriosos, conoceremos la trágica historia y final de Elizabeth Short, quien fue más conocida como La Dalia Negra.