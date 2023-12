Llegó el gol a Universitario: Diego Dorregaray arribó a Lima para jugar por la tienda crema

Universitario quiere ser bicampeón de la Liga 1 Betsson 2024 en el año de su centenario y, para ello, está a poco de anunciar el fichaje de Diego Dorregaray.

RPP Deportes adelantó que Diego Dorregaray, delantero argentino, de 31 años, llegó a un acuerdo con Universitario de Deportes de cara a la nueva campaña de la liga peruana de primera división. Es más, el atacante, que viene del fútbol de Chipre, ya se encuentra en la capital nacional desde el miércoles en la noche.

Dorregaray, se pudo conocer, ya pasó por los reconocimientos médicos respectivos y, de no mediar inconvenientes, sería anunciado como nuevo futbolista de Universitario en el corto plazo.

Diego Dorregaray también jugó en Técnico Universitario y Atlanta. | Fuente: YouTube

Universitario alista el anuncio por Diego Dorregaray

Hay que tener en cuenta que en la 'U' esperaban al atacante hasta el 2 de enero, pero adelantó su llegada para sumarse a los trabajos de pretemporada en Campo Mar.

El centrodelantero, que debutó como profesional en el año 2015 en Sportivo Barracas de su natal Argentina, llega procedente Nea Salamina chipriota.

El acuerdo de Universitario con Diego Dorregaray por una temporada, con la opción de renovar el vínculo por todo 2025. Los merengues, además, pagarán una suma de dinero por cortar el contrato del jugador con su ahora exclub.

Su mejor desempeño se dio con la camiseta del Deportivo Cuenca de Ecuador, con el que jugó 50 partidos y anotó en 21 oportunidades. Con ese nivel, pasó al Ismaily de la liga egipcia.

De otro lado, el administrador del club, Jean Ferrari, apuntó que la confirmación del nuevo director técnico está cerca a darse. César Farías es el elegido.

"Muy cerca, por no decirlo ya cerrado. Estamos en la parte final de la negociación, pero no quiero adelantar nada porque en el fútbol, mientras no esté el documento firmado, nada está cerrado", indicó.

