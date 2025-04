Fabián Bustos a RPP tras su salida de Universitario: "Mi suspensión fue manipulada y de mala intención"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En Universitario, Bustos estuvo poco más de una temporada. | Fuente: Club Universitario de Deportes

La historia entre Universitario y Fabián Bustos llegó a su fin. Y es que el entrenador argentino aceptó la oferta de Olimpia de Paraguay, por lo que ya no tiene vínculo con la tienda crema en la Liga1 Te Apuesto 2025.

Por ello, RPP conversó con Fabián Bustos, quien dio detalles de su marcha de Universitario de Deportes. Además, comentó las cuatro fechas de sanción que le aplicó la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol por su festejo en el Clásico contra Alianza Lima en Matute.

"Lo de mi suspensión es sin fundamentos y un jugador en Ecuador festejó de la misma manera, de Orense. Hizo el mismo gesto, sin faltar el respeto por todo lo que le gritan. Lo que pasó fue algo más manipulado y de mala intención, la forma en que salió y el día", indicó Bustos en Fútbol como cancha.

Universitario sin Bustos como DT

Además, a su parecer, enumeró algunos aspectos por lo que considera que el fútbol peruano tiene mucho que mejorar.

"Eso molesta e incomoda. Así varios. El no saber cuándo arranca una temporada, cambiar las reglas a mitad de camino. Agregar equipos por disposición de la ley. Por eso el fútbol peruano está como está. Eso desgasta al fútbol peruano. Hay cosas que me doy cuenta y las marco. Eso no hace bien. Eso lo digo desde hace mucho", remarcó.

En otro momento, Fabián Bustos manifestó que no sintió las mismas vibras esta temporada, comparado con la anterior en que salió campeón con Universitario en año del centenario del club.

"Cuando estaba en la cancha de la 'U' había una energía positiva. Todos en comunión. Ahora no lo veo así. El grupos está fuerte y unido, y dicen que está en crisis. Estoy seguro que van a pelear por el tricampeonato", indicó el DT.

Fabián Bustos no sigue en la 'U'

Por último, agregó que "en el mercado local creo que fuimos el mejor equipo. Ahora está a un punto del líder, con muchos récords y eso gracias a los jugadores. Nadie ha ganado en el mundo 21 partidos de local en su liga. Eternamente agradecidos a mis jugadores y dirigencia. La deuda es en lo internacional, pero es deuda del fútbol peruano".

Hay que tener en cuenta que Fabián Bustos deja a Universitario en el segundo lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 de la Liga1 Te Apuesto. Tiene 17 puntos (con un partido pendiente), a uno del líder Melgar.

