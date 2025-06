¿Qué más buscará Universitario en el mercado de fichajes? La contundente respuesta de Jorge Fossati

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En Universitario irán por más fichajes. Y es que el pasar a los octavos de final de la Copa Libertadores ha hecho que los cremas piensen en reforzarse de cara a la segunda mitad de temporada, también pensando en el Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto.

Por ejemplo, en los últimos días, Universitario de Deportes se hizo con los servicios de Anderson Santamaría, exjugador del Santos Laguna de la liga mexicana de primera división. Pero no sería el único fichaje, según indicó el director técnico de la tienda crema, el uruguayo Jorge Fossati.

"Hay que decir que Universitario hoy no es de los superpoderosos en la parte económica. Hay cosas que vienen de atrás y tenemos que buscar bueno, bonito y barato", sostuvo el DT en declaraciones que recoge Ovación.

La palabra de Fossati en Universitario

Asimismo, el entrenador charrúa indicó que no ha solicitado la salida de algún jugador de su actual plantel merengue.

"No nos engañemos porque no estamos en Real Madrid. No cuento con el poder de decir 'tú te vas o te quedas' o 'a este páguenle y al otro no'. No he dicho que no tengamos un cupo de extranjero", mencionó el también exestratega de la Selección Peruana y de Uruguay.

Además, el técnico de Universitario habló sobre cómo se ha dado la adaptación del zaguero central Anderson Santamaría en los últimos días.

"Es un gran profesional y no se requiere hablar de sus habilidades. Entrena a la par de sus compañeros y eso habla de que en todo este tiempo no se ha descuidado personalmente", añadió.

Lo que le viene a Universitario

Este domingo 15 de junio, Universitario tendrá que ir hasta Huanta para medirse a Ayacucho FC en el marco de la jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Los merengues son líderes del campeonato con 26 puntos, aunque Alianza Lima -su más cercano perseguidor- está detrás únicamente por diferencia de goles.

