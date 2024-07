Gabriel Costa: "La 'U' es un equipo grande y hay que estar a la altura"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gabriel Costa ya quiere saltar a la cancha y estrenarse con Universitario, pero tendrá que esperar la decisión de Fabián Bustos. Mientras tanto el volante se prepara y entrena con toda la ilusión de convertirse en pieza clave para obtener el título en el centenario crema.

"Tengo mucha ilusión de lo que se viene. Hoy me toca prepararme para cuando me toque jugar, hacerlo de la mejor manera. Llego a un grupo armado con muy buena gente, muy buenas personas, muy buenos futbolistas y sé de la exigencia que demanda el club. La 'U' es un equipo grande y hay que estar a la altura", declaró el jugador.

"Llego a un equipo con un enfoque puntual, obviamente se festejan los 100 años del club y me integro a ese enfoque para poder lograr el campeonato. De donde me toque hoy tengo que aportar, si me toca jugar y si el profe me necesita voy a estar", comentó.

Gabriel Costa señaló que está entrenando en la mitad del campo con la variable de media punta y que el trabajo se hace entretenido porque es una competencia muy sana. "Eso no te permite relajarte en los entrenamientos y eso es lo lindo del fútbol, cuando encuentras un lugar para competir es espectacular", apuntó.

"Venimos por un buen camino, el enfoque es fundamental no perderlo y seguir con esa vehemencia de ganar los partidos. No hay otro camino que el de prepararse y entrenar, de seguir reforzando esa hambre de gloria que tiene el equipo. Hay compromiso de lograr el objetivo que todos queremos, el de llegar a fin de año y salir campeones", finalizó en una entrevista realizada por Universitario.



¿Cómo llega Universitario de Deportes a la fecha 2 del Torneo Clausura?

Universitario de Deportes visitará a Atlético Grau este domingo 21 de julio a la 1 p.m. en Piura. El cuadro crema llega de golear or 6-0 a Carlos A. Mannucci. Los goles fueron convertidos por Alex Valera (16'), Edison Flores (29'), Martín Pérez Guedes (56'), José Rivera (80' y 90' + 3) y Christopher Olivares (89').

Atlético Grau empató sin goles ante Alianza Atlético en la primera fecha del. Torneo Clausura. El cuadro piurano sufrió la expulsión de Jeremy Rostaing.