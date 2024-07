Administrador de Alianza Lima se pronunció sobre caso Paolo Guerrero: El club "es respetuoso de los contratos vigentes"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paolo Guerrero entrena al margen del primer equipo de César Vallejo. Su postura es firme: busca llegar a un acuerdo con la dirigencia del cuadro 'poeta' y desligarse de su aún club, al cual llegó en febrero pasado ante la sorpresa del aficionado nacional.

En entrevista con RPP, el administrador de Alianza Lima, Rafael Medina, fue consultado si su club busca fichar a Paolo Guerrero de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

"Alianza Lima es sumamente meticuloso y claramente respetuoso de los contratos vigentes de Paolo Guerrero o de cualquier otro jugador", señaló Medina al programa Ampliación de Noticias.

"Nosotros tenemos súper claros que una persona como Paolo Guerrero debe recibir el éxito que requiere su carrera y que debe cumplir las obligaciones contractuales", agregó.

Asimismo, el máximo directivo de Alianza recomendó al delantero de 40 años que solucione su tema contractual con César Valllejo. "Por supuesto, como se le exigiría a nuestros jugadores o a los jugadores que nosotros quisiéramos traer a nuestra institución", manifestó.

Paolo Guerrero llegó a la UCV en la temporada 2024.

¿Qué pasó con Paolo Guerrero?

La historia con el '9' de la Selección Peruana es de nunca acabar. A pocos días de firmar su contrato con César Vallejo, el futbolista buscó su salida, pero luego de varias reuniones, el Depredador decidió mantenerse en el club y respetar su contrato.

Pero, a inicios del Torneo Clausura, el delantero se negó a jugar frente a Alianza Lima en la primera fecha de la segunda parte de la Liga 1, provocando una serie de críticas y problemas en la interna del elenco poeta.

"No sé qué pasó. La necesidad y pedido del comando técnico era que se dé el cambio de Guerrero y decía que no estaba bien para ingresar. Conversamos con el presidente y directivos. Él estaba apto y no tenía ningún problema", dijo el técnico Guillermo Salas tras el encuentro con Alianza Lima.