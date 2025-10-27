Gregorio Pérez festejó el tricampeonato de Universitario: "Está acorde con la historia de este gran club"

Gregorio Pérez no fue campeón pero dejó una huella profunda en Universitario de Deportes. El entrenador uruguayo, retirado de la actividad por problemas de salud, siguió atento la campaña del actual tricampeón nacional.

Desde su natal Uruguay, Pérez felicitó a los jugadores de Universitario, que tras vencer por 2-1 a ADT en Tarma selló su tercer título consecutivo en la Liga1.



"Quiero confundirme en un abrazo con toda la familia crema, felicitaciones a los jugadores, cuerpo técnico, a los dirigentes, que llevan impecablemente el club adelante, en conjunto con todos los que trabajan en la institución", declaró 'Goyo' en un video difundido en Ovación.

Además, sostuvo que esta conquista está acorde con la historia de la 'U', que actualmente tiene como entrenador a su compatriota Jorge Fossati.

"Es una gran alegría, una nueva conquista, que está acorde con la historia de este gran club. Ha sido una felicidad muy grande por el afecto y el cariño que, junto a mi familia, le tenemos al club. Disfruten como se lo merecen", agregó.

Gregorio Pérez tuvo dos etapas en Universitario: en 2020 llegó al club peruano, pero meses después se retiró por temas médicos, aunque volvió en 2021 para ponerse el buzo hasta el cierre de esa temporada.