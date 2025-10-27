El festejo del tricampeón: el cronograma de venta de entradas para el Universitario vs Garcilaso en la celebración del título

Universitario de Deportes se convirtió en tricampeón del fútbol peruano tras ganar de visita por 1-2 a ADT en Tarma, por la fecha 16 del Torneo Clausura donde era líder absoluto desde hace varias semanas.

Los dirigidos por el uruguayo Jorge Fossati celebraron el tricampeonato en Tarma al acumular 39 puntos, a falta de tres fechas para el final del Clausura, mientras que el segundo en la tabla, Cusco FC, sumó 29 unidades.

Este título convierte a Universitario en el primer equipo que gana dos tricampeonatos en la historia del fútbol peruano, tras su logro 1998-1999-2000.

A través de sus redes sociales, la 'U' dio a conocer el cronograma de las venta de entradas para el choque contra Deportivo Garcilaso que se disputará el viernes 7 de noviembre, en el Estadio Monumental.

Cronograma de venta de entradas de Universitario vs Garcilaso:

Socios crema y adherentes (al día en sus pagos) | Lunes 27 de octubre | Desde las 7:00 p.m

Socios crema y adherentes (al día en sus pagos) | Martes 28 de octubre | Desde las 7:00 p.m

Hinchada crema en general | Miércoles 29 de octubre | Desde las 7:00 p.m

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Garcilaso en vivo por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el viernes 7 de noviembre en el Estadio Monumental. El recinto tiene una capacidad para 80.093 espectadores.

¿A qué hora juega Universitario vs Garcilaso en vivo por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025?