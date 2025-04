"Despedida emotiva": Dulanto dio detalles de la salida de Fabián Bustos en Universitario

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se acabó el tiempo de Fabián Bustos en Universitario. Y es que el entrenador argentino aceptó la oferta del Olimpia de Paraguay y en las próximas horas será anunciado como nuevo entrenador del cuadro en mención.

La marcha de Fabián Bustos agarró por sorpresa a los jugadores del primer equipo de Universitario de Deportes. Uno de los que habló por la marcha de su ahora exdirector técnico fue Gustavo Dulanto, quien el pasado domingo fue titular en la victoria 4-1 sobre Melgar en el Estadio Monumental.

"La verdad que la despedida fue emotiva. Fue un entrenador que llegó bien con nosotros y se adaptó a la idea de juego del equipo. El fútbol es así porque si sale una buena propuesta para tu futuro, hay que aceptarla", dijo el defensa de Universitario en declaraciones que recoge Ovación.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Gustavo Dulanto usa el dorsal 55 en la tienda crema. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Universitario siente la marcha de Fabián Bustos

Posteriormente, dio cuenta que trataron de estar concentrados en el cotejo ante el 'León del Sur', pese a lo que se comentaba por el DT.

"Mentiría si digo que no vimos lo que se decía en redes sociales. Adentro no se dijo nada porque teníamos el partido contra Melgar. Estábamos concentrados", remarcó el zaguero.

Por último, se pronunció sobre que Manuel Barreto y Piero Alva tomarán las riendas de los próximos dos cotejos que se le viene a Universitario, contra Binacional y Barcelona SC.

"Ellos saben cómo juega el equipo y vamos a ver cómo es que se dan las cosas. Siento que estamos preparados para jugar", añadió el también exfutbolista del Sheriff Tiraspol.

¿Jorge Fossati regresa a Universitario?

En diálogo con la prensa paraguaya, Jorge Fossati comentó si es que se dará su vuelta a Universitario ante la salida de Fabián Bustos.

"Por el momento, oficialmente, no hay nada. Hubo contactos extraoficiales. A mí no me gusta andar con especulaciones ni venta de humo. Lo concreto es que oficialmente conmigo no se han contactado. Sí hubo un contacto indirecto. Recién se dio lo de Bustos a Olimpia y supongo que estarán evaluando la situación en el club. Veremos", le dijo a El Extra de Fútbol a lo grande, de NPY y Radio Monumental.

NUESTROS PODCAST

EE.UU. rechaza a más viajeros: ¿Qué hacer si tienes visa?

En JFK, más viajeros están siendo inadmitidos al llegar a EE.UU., incluso con visa. ¿Por qué ocurre y cómo evitarlo? Te contamos los motivos y qué precauciones tomar antes de volar. ¡No pongas tu viaje en riesgo!