Jorge Fossati sobre su posible regreso a Universitario: "De momento, oficialmente, no hay nada"

Jorge Fossati es uno de los nombres que baraja Universitario para suplir a Fabián Bustos, quien dejó el primer equipo crema para tomar las riendas del Olimpia de Paraguay.

Actualmente, Jorge Fossati no tiene equipo luego de su paso por la Selección Peruana y RPP pudo conocer que se han dado contactos entre ambas partes. Justamente, el técnico charrúa habló con la prensa paraguaya y en la conversación dio cuenta de que se han dado conversaciones con Universitario de Deportes de manera extraoficial.

"Por el momento, oficialmente, no hay nada. Hubo contactos extraoficiales. A mí no me gusta andar con especulaciones ni venta de humo. Lo concreto es que oficialmente conmigo no se han contactado. Sí hubo un contacto indirecto. Recién se dio lo de Bustos a Olimpia y supongo que estarán evaluando la situación en el club. Veremos", le dijo Fossati a El Extra de Fútbol a lo grande, de NPY y Radio Monumental.

En la Selección Peruana, Fossati disputó la Copa América y Eliminatorias. | Fuente: Selección Peruana - FPF

La palabra de Jorge Fossati

Luego, el entrenador de 72 años de edad mencionó que él y su comando técnico analizan chances para el corto y mediano plazo.

"Estamos estudiando posibilidades. Desde diciembre hemos hecho una pausa y lo ideal sería volver a mitad de año. Esas cosas a veces uno las planifica y surgen cosas", sostuvo.

Posteriormente, Jorge Fossati calificó de positivas sus dos experiencias tanto con el buzo crema como como en el de la blanquirroja.

"Lo que recibimos en Perú ha sido cariño y respeto. Tuvimos una experiencia preciosa en Universitario y también buena en la selección. Esta última terminó mal por una serie de cosas en el lado directriz. Nuestra experiencia en el fútbol peruano fue muy linda y positiva respecto al aficionado", mencionó el DT.

Por último, en relación a la 'U', agregó que "el club tiene un administrador y con el administrador de fútbol son lo que yo podría considerar como llamada oficial. Ninguno de ellos se ha comunicado conmigo en las últimas horas".

¿Qué dicen en Universitario?

Previamente, el administrador de Universitario, Jean Ferrari, se refirió a la chance de contar con el estratega uruguayo nuevamente.

"La relación con Jorge (Fossati) es muy buena. Nos llamamos cada tanto, hablamos de fútbol cada tanto. Lo llamo a Sebastián Avellino cada tanto. Tenemos muy buena relación, muy buena comunicación", le contó a RPP.

