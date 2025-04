¿Quién debe ser el nuevo DT de Universitario, Jorge Fossati o Juan Reynoso? Esto dijo José 'Puma' Carranza

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes jugará este viernes ante Binacional en Juliaca, en choque válido por la novena jornada del Torneo Apertura 2025. Este será el primer partido del cuadro crema sin el entrenador argentino Fabián Bustos, que decidió cerrar su etapa en el actual bicampeón peruano.

Los nombres que más suenan para poner del buzo crema son Juan Reynoso y Jorge Fossati, que tras lograr el título de la temporada 2023 dejó la 'U' para asumir las riendas de la Selección Peruana.

José Carranza, ídolo de Universitario, habló de la actualidad del equipo de sus amores y dejó en claro que su elegido es Juan Reynoso, que fue seleccionador peruano antes de Fossati.

"Reynoso ha demostrado lo que es", señaló Carranza, que explicó que siempre le gustarán los técnicos nacionales por encima del extranjero.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

"A mí me gustan los técnicos nacionales, les guste o no, yo respeto todo. Pero a mí me gustan los técnicos nacionales que sientan", culminó Carranza.

¿Quién dirigirá interinamente a Universitario?

Universitario anunció que el equipo principal será dirigido de manera interina por el director deportivo y entrenador Manuel Barreto, y el director técnico Piero Alva, para los siguientes encuentros de la Liga 1, frente al Binacional, y de la Copa Libertadores, contra el Barcelona de Ecuador.

𝗟𝗮 «𝗕𝘂𝘀𝘁𝗼𝗻𝗲𝘁𝗮» 𝗽𝗼𝗿 𝘀𝗶𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗲𝗻 𝗻Ⓤ𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 💛❤️



🏆 Apertura, Clausura y Liga 1 2024

✅ 21/21 PG de local

⚽ 57 GF y 9 GC pic.twitter.com/qzgFkT1bbn — Universitario (@Universitario) April 14, 2025

Se va Fabián Bustos de Universitario

Universitario señaló en un comunicado que la decisión se tomó tras sostener una reunión con Fabián Bustos en la que "se acordó la finalización de su vínculo contractual con el primer equipo", sin precisar los motivos exactos.



Bustos ya tendría un acuerdo para pasar a dirigir al Olimpia de Paraguay, que está disputando el Grupo H de la Copa Libertadores.

EL DT de 56 años asumió la conducción de la 'U' en reemplazo del uruguayo Jorge Fossati, que había ganado el título de 2023 y pasó a dirigir a la Selección Peruana, y obtuvo el título nacional de 2024, el año del centenario de la fundación del Universitario.