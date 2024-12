Jean Ferrari consideró que hay corrupción en la Sunat e Indecopi y que han visto "un gran negocio" en Universitario

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jean Ferrari, administrador provisional de Universitario de Deportes, brindó entrevista exclusiva a Ampliación de Noticas de RPP tras asegurar que la Sunat busca destituirlo de su cargo en el club según información que pudo recoger. El principal dirigente crema aseguró que existe corrupción en las instituciones del Estado.

“Yo no voy a ser el que descubra que en el sector público principalmente se filtra información. Ahí es donde empieza todo el tema de este sistema de corrupción que existe en el país”, dijo.

A pesar de que Sunat no ha hecho oficial la salida de Jean Ferrari y que el ministro de Economía, José Arista, negó la remoción, el directivo merengue aseguró que vio el acta con la que buscaban ponerle fin a su gestión en Universitario.

“Tengo el acta. Estaban simplemente basados al comunicado que sacó Sunat diciendo que mediante este comité que habían creado iban a evaluar la aprobación del plan de viabilidad y en segunda instancia evaluar a la continuidad del administrador, cosa que a nosotros nos sorprendió porque yo he sido ratificado en septiembre y la ley a mí me avala, me ampara. Después de la publicación de la ley, esta te da tres años forzosos y las tres causales para que yo pueda dejar el cargo es muerte, renuncia o invalidez física o mental. Esas son las tres únicas causales que pueden hacer de que yo salga del cargo. Entonces, ¿dónde calza el tema o el término evaluar la continuidad del administrador? No calza”, mencionó.

“Yo creo que dentro de Sunat hay mucha corrupción, así como lo hay en Indecopi. Yo creo que en estos sectores hay gente muy corrupta y han visto en Universitario una plataforma muy atractiva, muy jugosa, porque ven cantidad de gente, ven plataforma política importante y por otro lado un gran negocio”, agregó.

