Jean Ferrario dio su versión de los hechos por lo ocurrido en Campo Mar. | Fuente: @Universitario

Los ánimos en Universitario no son los mejores luego de perder el Clásico. Y es que RPP Deportes pudo conocer que el último miércoles barristas cremas discutieron y hasta agredieron a un par de jugadores.

Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, habló con Fútbol como cancha y comentó lo que sucedió en Campo Mar. El directivo del club dio su versión de los hechos por lo ocurrido esta semana luego de la jornada 10 de la Liga 1 Betsson 2022.

"Rechazamos la violencia. Por información directa con los futbolistas, pusimos seguridad y percibí lo que podía pasar por lo que también viví como fubolista. Este es un tema pasional y difícil de controlar. Jamás vamos a estar del lado de la violencia. En este mundo del fútbol hay que tratar de pechear esta clase de situaciones. Se hacen historias donde no las hay", indicó el dirigente de Universitario.

La versión de Universitario por agresión de barristas a jugadores

Universitario viene de caer duramente con Alianza Lima. | Fuente: @Universitario

Además, el también exjugador de la 'U' dio cuenta de lo que conversó tanto con el defensor Federico Alonso como con el volante Hernán Novick.

"Alonso me dice 'alguien me toca y esto se convierte en otra cosa'. A mí, Novick me dijo que 'nadie me ha tocado'. Traslado lo que me ha dicho el futbolista. Descarto que hubo agresión física. Me dijeron que hubo intercambios de palabras porque ellos quieren ganar los partidos", sostuvo.

También, mencionó el por qué se dio el encuentro entre los barristas de Universitario de Deportes y el primer equipo luego de la dura caída 4-1 en el Clásico en el Estadio Monumental.

"Los clubes grandes tienen una relación directa con los hinchas y estos hacen saber por redes u otras vias sus manifestaciones. Uno tiene que ser empático y tener la recepción de ese sentimiento. Tuvieron una reacción después del resultado. Siempre estamos de acuerdo con el diálogo para buscar alternativas de solución", añadió.

Hay que tener en cuenta que el primer equipo, ahora dirigido por Jorge Araujo, se entrena en el Monumental para evitar cualquier otro posible incidente.

Este domingo, los merengues recibirán al Sport Boys y están en la obligación de ganar para no despegarse de los líderes, Cienciano y Sport Huancayo. Los de Ate tienen 16 puntos, a cinco unidades de la cima.

