Jean Ferrari envió rotundo mensaje a Renato Tapia por polémico tuit tras designación de Manuel Barreto

Jean Ferrari, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), no dudó en responder cuando se le consultó sobre la reacción de Renato Tapia ante su decisión de elegir a Manuel Barreto como técnico interino de la Selección Peruana.

“Yo no lo entendí en realidad. Si él tiene algún inconveniente o algún problema, seguramente se va a resolver conversando o hablando", señaló Ferrari.

Cuando se le consultó si hablará con Tapia, el directivo respondió que "eso seguramente se hará en la interna, en su debido momento, cuando los plazos estén sobre la mesa y a partir de ahí la comunicación es lo que debería ser más fácil. Además yo conociendo, haber estado 20 años en la cancha...”, agregó en entrevista con el programa Al Ángulo.

Hay que indicar, que Renato Tapia no fue convocado por el DT Barreto de cara al choque amistoso ante Chile, a jugarse el viernes 10 de octubre en Santiago.

🎙️ Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la FPF: "Particularmente no entiendo el tuit de Renato Tapia, pero si tiene algún problema seguro se resolverá conversando".



📲 𝑀𝑖́𝑟𝑎𝑙𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑌𝑜𝑢𝑇𝑢𝑏𝑒#AlÁngulo… pic.twitter.com/bZqdN7NsSj — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 7, 2025

¿Qué dijo Renato Tapia?

El 19 de septiembre pasado, Renato Tapia publicó un misterioso mensaje en sus redes sociales a pocos minutos de oficializarse a Manuel Barreto como entrenador interino de la Selección Peruana.

El mediocampista, en su cuenta de ‘X’, escribió: “Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba”, junto a un símbolo de aplausos.