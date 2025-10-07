Últimas Noticias
Jean Ferrari envió rotundo mensaje a Renato Tapia por polémico tuit tras designación de Manuel Barreto

Renato Tapia no fue llamado por Manuel Barreto para el Perú vs Chile.
Renato Tapia no fue llamado por Manuel Barreto para el Perú vs Chile. | Fuente: Selección Peruana
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El Director General de Fútbol de la FPF se pregunta si Renato Tapia, que no fue convocado ante Chile, tiene un inconveniente por su llegada a la Videna.

Jean Ferrari, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), no dudó en responder cuando se le consultó sobre la reacción de Renato Tapia ante su decisión de elegir a Manuel Barreto como técnico interino de la Selección Peruana.

“Yo no lo entendí en realidad. Si él tiene algún inconveniente o algún problema, seguramente se va a resolver conversando o hablando", señaló Ferrari.

Cuando se le consultó si hablará con Tapia, el directivo respondió que "eso seguramente se hará en la interna, en su debido momento, cuando los plazos estén sobre la mesa y a partir de ahí la comunicación es lo que debería ser más fácil. Además yo conociendo, haber estado 20 años en la cancha...”, agregó en entrevista con el programa Al Ángulo.

Hay que indicar, que Renato Tapia no fue convocado por el DT Barreto de cara al choque amistoso ante Chile, a jugarse el viernes 10 de octubre en Santiago.

¿Qué dijo Renato Tapia?

El 19 de septiembre pasado, Renato Tapia publicó un misterioso mensaje en sus redes sociales a pocos minutos de oficializarse a Manuel Barreto como entrenador interino de la Selección Peruana.

El mediocampista, en su cuenta de ‘X’, escribió: “Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba”, junto a un símbolo de aplausos.

Jean Ferrari Renato Tapia Selección Peruana

