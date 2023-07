Jorge Fossati: "Cada día Universitario me hace sentir más orgulloso"

Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes, dio su análisis del empate ante Alianza Lima, en Matute. Señaló que el equipo crema no tuvo un buen inicio de juego, pero en la complementaria fue el dominador del compromiso, correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura.

“Sí, por supuesto. Para resumir, el primer tiempo fue parejo y a nosotros nos parece que nos faltaba bajar un cambio en cuanto a lo emocional, en la tensión, y subir un cambio en la atención. Cuando lo hicimos en el segundo tiempo, fue prácticamente de entero dominio de este equipo que cada día me hace sentir más orgulloso”, comentó Fossati en conferencia de prensa.

Asimismo dio a conocer el motivo del por qué no coloca de titular a Edison Flores. “Un jugador de la categoría de Flores, si no está dentro del once es porque recién se está poniendo con el ritmo que dije el primer partido que dije que, cuando Universitario traía a Edison para disfrutarlo en principio año y medio, entonces no era cuestión de apurarse, y apurándolo correr riesgos que lo podían dejar afuera varios partidos”.

Agregó que su equipo estuvo más tranquilo que en sus últimos partidos. “Es obvio cuando entra un jugador de esta clase, dijéramos 'se prende la luz'. Pero creo sinceramente que, en este partido, ya el equipo estaba dando muestras antes que estaba mucho más tranquilo, más seguro de sí mismo”, añadió.





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Fossati sobre el caso Avellino

Jorge Fossati mostró su agradecimiento por el apoyo de los hinchas cremas. “Había un puñado de hinchas, ¿eran 20? No, eran 500, pero qué es al lado de lo que es la hinchada de la ‘U’ en cantidad. Lo fundamental era mirarle las caras y con qué espíritu, era una sensación que ‘no puedo estar allá, pero te estoy apoyando a morir’ y claro que lo agradezco”, dijo.

Fossati, además, mostró su tranquilidad al confirmarse que su preparador físico Sebastián Avellino, que llegó a Lima luego de estar en una cárcel en Brasil por actos racistas contra un grupo de hinchas de Corinthians.

“Al cuerpo técnico le duele lo que pasó con Seba. Hemos tenido la capacidad de abrir paréntesis, de cerrar paréntesis y decir ‘ahora es el partido’. Los malos momentos tienes que saberlos convertir en buenos, porque son todos los malos momentos donde puedes sacar cosas positivas”, culminó.





NUESTROS PODCASTS

Cuánto dinero se necesita para mejorar el acceso y la calidad de agua en el Perú?

En la zona rural, solo el 5.5% de los hogares consume agua clorada libre de bacterias y parásitos. Mientras tanto, en la zona urbana, una de cada diez viviendas no está conectada a una red de agua pública, es decir, ni siquiera cuentan con caños. ¿Qué efectos tiene esta carencia en la salud, la educación y la economía?