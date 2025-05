Un Universitario que volvió a ser el de 2023: las claves de su vital triunfo ante Sporting Cristal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario volvió a sonreír. Los cremas derrotaron 2-0 a Sporting Cristal en el Estadio Monumental, con lo que se ponen punteros en el Torneo Apertura 2025 de la Liga1 Te Apuesto, a la espera del partido de Melgar contra Alianza Universidad en Huánuco.

Fue un Universitario de Deportes, en esta ocasión, que pasó por encima de los celestes y que incluso -si estaba mejor en la definición- podría haber ampliado en el marcador. El triunfo, además, fue un respiro para la escuadra de Ate ya que venía de tres caídas seguidas en la liga peruana de primera división.

Así, ¿en qué destacó Universitario para vencer a los rimenses en condición de local? ¿En qué se basó la 'U' para recuperar la sonrisa en la Liga1?

La intensidad volvió en Universitario

El actual bicampeón de la liga peruana de primera división no solo regresó a la victoria, sino también a una versión que gustó de la mano de Fossati en su primer año en la 'U', esa temporada en la que fue campeón de la Liga1 Te Apuesto con claridad. Y es que presionó sobremanera en los primeros minutos y asfixió a los rimenses.

En la oncena merengue fue intensa, buscando recuperar la pelota rápido y distribuyendo el balón de la mejor manera hacia el ataque. Jairo Concha, más allá que la recuperación no sea su principal función, ayudó en este aspecto. Lo mismo Alex Valera y Edison Flores, quienes fueron incluso a la marca del portero Diego Enríquez.

Goles en la 'U' en los momentos precisos

En la primera parte Universitario gozó de chances, pero no estuvo fino en la definición. Sin embargo, esto cambió en el complemento ya que el 'Orejas' Flores metió la primera clara que tuvo al encontrarse el balón luego de un balón en el palo a los 59 minutos.

Después, en la recta final (83'), apareció el más inesperado -y de paso criticado por los hinchas de Universitario- para estirar la ventaja: Diego Churín. El exdelantero de Cerro Porteño, de cabeza, sumó su tercer tanto en lo que va de temporada y lo gritó con todo.

Un Williams Riveros, figura silenciosa de Universitario

Fue la voz de mando desde abajo y un pilar como central en la defensa de Universitario. Williams Riveros fue el que destacó desde el fondo en el conjunto crema frente a Sporting Cristal y, por ejemplo, no hubo jugada en que no le ganase a Martín Cauteruccio por arriba o acción que no anticipara a Christofer Gonzales e Ian Wisdom.

Esa solidez fue un complemento perfecto para Matías Di Benedetto y César Inga -que reemplazó a Aldo Corzo-, quienes también estuvieron con buen 'timing' para ganar acciones al filo de la falta. Ahora, tras volver al triunfo en la Liga1, los ojos están puestos en el partido contra River Plate el martes en Buenos Aires. ¿Habrá otro buen papel para asegurar su pase a octavos de la Copa Libertadores? Veremos.

