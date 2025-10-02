"Estamos ilusionados": Jorge Fossati y Universitario resaltaron triunfo que los acerca más a ganar el Torneo Clausura

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes derrotó a Alianza Atlético en Tujillo, sumó 27 puntos y le volvió a sacar 5 unidades a su máximo perseguidor, Cusco FC. La victoria fue festejada por los jugadores crema y también por el entrenador Jorge Fossati, que valoró la actuación de sus dirigidos.

"Le doy una importancia tremenda, siempre pensamos que el partido que viene es el más importante del año. En este caso, ante un rival que tiene una buena organización y donde hay un gran trabajo del cuerpo técnico, sin ninguna duda", sostuvo.

Reiteró que vencer a Alianza Atlético tiene un doble mérito, ya que recordó que su último rival superó a los grandes en el Clausura.

"Creo que a los grandes, hasta hoy, este equipo les había ganado o empatado, incluyéndonos a nosotros que nos ganaron en el Apertura", agregó Fossati.

Jairo Vélez ilusionado con la 'U'

Por su parte, Jairo Vélez se mostró contento por el buen momento de Universitario. Destacó que todos en su equipo están "ilusionados" por ganar el Clausura y por consecuencia se consagrarían tricampeones.

"Estamos ilusionados todos, contentos por el buen momento del equipo más en un partido como visitante, que es clave para nosotros. Ahora hay que mentalizarse en el domingo”, comentó el mediocampista ecuatoriano.