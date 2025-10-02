¿Los Chankas evalúan jugar contra Universitario en Trujillo? Esto dice el administrador crema Franco Velazco

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes es el gran favorito para ganar el Torneo Clausura y su meta se fortaleció tras la victoria ante Alianza Atlético, que jugó de local en el estadio Mansiche de Trujillo. En esa línea, el administrador del cuadro crema Franco Velazco se pronunció tras este resultado.

"A partir de ahora no solo este partido va a ser importante, sino los 5 que restan, independientemente que estemos de local o visitantes. Son 6 finales que van a terminar decidiendo nuestro tricampeonato", señaló el administrador.



A continuación, Velazco destacó el nivel de juego que muestran los dirigidos por Jorge Fossati y a su vez la unión de grupo en el bicampeón peruano.

"Es un equipo muy sólido, es una familia y está preparado para sacar este tipo de encuentros. En la 'U' se mira siempre hacia adentro y eso se puede cristalizar en los resultados que estamos consiguiendo", agregó.

"Estamos cada vez más cerca, pero eso no significa bajar la guardia, nos restan 6 finales y la responsabilidad es afrontarlo de esa manera", puntualizó respecto a la diferencia de puntos con el resto de escoltas.

¿Qué dicen Los Chankas y Franco Velazco?

Sobre la chance de jugar contra Los Chankas en Trujillo por la fecha 19 del Clausura, Franco Velazco acotó que "si ellos quieren cambiar la localía y las bases lo permiten, están en su derecho", apuntó.

Sobre este caso, RPP pudo conocer que la dirigencia de Los Chankas aún no evalúan esta opción. Además, hasta el momento no tienen inscrito el Mansiche como estadio alterno.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura: