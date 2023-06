"Ningún argumento fue válido": Fossati se quejó porque no aplazaron el Universitario - Sport Huancayo

Jorge Fossati no ocultó su malestar por la derrota de Universitario de Deportes en la altura de Huancayo. El experimentado entrenador uruguayo indicó que su equipo jugó antes que se cumplan 72 horas tras haber jugado el jueves ante Santa Fe, en Colombia, por la Copa Sudamericana.

“Después que se dio el campeón, Universitario, que no planifica de hoy para mañana, sino ve un poco más allá, sabíamos que no íbamos a tener jugadores de la selección, que inclusive en aquel momento nos habían dicho que se iban después de la última fecha. Aún así dijimos que preferíamos que nos postergaran el partido 24 o 48 horas. En este momento, todavía no empezamos el partido en Colombia hace tres días atrás", señaló Fossati.

"Las 72 horas famosas todavía no se cumplen, pero ningún argumento fue válido y nos hicieron jugar que es una ventaja clarísima”, agregó

Fossati, además, se refirió a la mala racha de Universitario en las últimas fechas. “Me hago responsable de todo lo malo que ustedes quieran ver en Universitario, futbolísticamente hablando. Pero por lo menos en mi análisis terminamos un torneo en donde tuvimos muchas dificultades, algunas normales del fútbol, otras anormales”.

Universitario en la tabla

Universitario acabó en el tercer lugar del Torneo Aperturas tras la caída ante Sport Huancayo. Sumó 34 puntos y 8 de Alianza Lima.

⏱️ 𝗜 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗗𝗜𝗢 𝗛𝗨𝗔𝗡𝗖𝗔𝗬𝗢

#ConLaUHastaElFinal pic.twitter.com/re6pWtcc0D — Universitario (@Universitario) June 12, 2023

Universitario quedó en tercer lugar

Universitario no logró cerrar el Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson como tenía previsto. El domingo, a pesar que tuvo amor propio hasta el final, cayó 1-0 de visitante ante Sport Huancayo, que se llevó los tres puntos con el tanto del lateral derecho Marco Huamán.

El cuadro crema llegaba golpeado a este partido al perder 2-0 ante Santa Fe en Colombia por la Copa Sudamericana. Por ello, tenía una misión de recuperarse aunque la tarea no fue sencilla debido que no supo superar a Sport Huancayo en la 'Incontrastable'.

Ambos equipos compartieron llegadas de peligro, pero Sport Huancayo siempre estuvo más cerca al triunfo. Un remate al travesaño de Luis Benites fue clarinada para el arco de la 'U', que fue vencida en el minuto 77.

Huamán apareció en escena y gracias a una gran acción individual desniveló las acciones. Con un remate de zurda venció a Diego Romero.

Universitario luchó hasta el final, pero no logró la igualdad. Así mantiene 34 puntos y terminó en el tercer lugar del Apertura detrás de Sporting Cristal (35) y Alianza Lima (42).

