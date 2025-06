Jorge Fossati tras triunfo de Universitario: "Tenemos que seguir trabajando con humildad y autocrítica"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A Universitario de Deportes nadie lo mueve de la cima del Torneo Apertura 2025. El cuadro crema ratificó su favoritismo y a pesar de jugar de visitante en Trujillo, derrotó 2-0 a Atlético Grau con un doblete de Alex Valera. Tras el pitazo final, el entrenador Jorge Fossati analizó el resultado.

"Este fin de semana tenemos fecha libre, anímicamente era muy importante para nosotros ganarlo, por más que los torneos se ganan por acumulación de puntos. Este partido era complicado por las características del rival, que siempre es competitivo", declaró el DT de la 'U'.

Asimismo, dejó en claro que no acabó conforme con el estado de la cancha del estadio Mansiche de Trujillo debido que este factor impidió una mejor performance de sus dirigidos.

"El estado de la cancha no permitió mostrar las características de los dos. Nuestro equipo supo pelear el partido cuando tuvo que hacerlo y también jugarlo cuando se daban las condiciones para hacerlo. Me parece que el equipo hoy estuvo muy bien y por eso se consigue este triunfo tan importante", agregó.

Así fue el 1-0 del partido, obra de Alex Valera. | Fuente: L1 Max

Fossati pide humildad

"Tenemos que seguir trabajando con humildad y autocrítica para llegar al próximo partido cada vez un poco mejor", señaló Fossati, que busca que sus dirigidos sigan trabajando con humildad.

Finalmente, se refirió a la molestia de Matías Di Benedetto. "Por suerte cuando alguien sale, no lo hace contento. Seguro él pensó que lo veía mal, y lo sacó porque tenía amarilla, y también vi que lo atendieron los médicos, aunque él me dijo que no tenía molestia en los gemelos. Él vive enojado, pero razona, se le pasa rápido, es un gran profesional y una gran persona, y para mí es un jugador que le ha dado muchísimo a Universitario", culminó.

Universitario sumó 35 puntos y se aleja de sus máximos perseguidores en la tabla de posiciones del Apertura.