José Carvallo se despidió de Universitario: "Es tiempo de partir, dejando en lo más alto al club"

El adiós definitivo del capitán del campeón. José Carvallo, entre lágrimas, había anunciado que le ponía fin a su ciclo en Universitario de Deportes, tras conquistar la estrella 27 del club, al vencer en la final a Alianza Lima. La institución, a puertas de su centenario, buscó cambiar la decisión del arquero, no obstante, ello no se concretó y este sábado compartió un mensaje oficializando su salida de la ‘U’.

“Quiero agradecer a Dios por el privilegio de ser parte de la historia de esta gran institución. Para mí es un orgullo haber estado 13 temporadas jugando 339 partidos, pudiendo lograr dos títulos nacionales, dos torneos cortos y siendo el arquero con más partidos jugados en la historia del club”, escribió José Carvallo, en la primera parte de la publicación realizada a través de su cuenta de Instagram.

José Carvallo se va de Universitario

José Carvallo, de 37 años y mundialista con la Selección Peruana en Rusia 2018, expresó que era el momento adecuado para marcharse de Universitario, luego de conseguir su segundo título nacional con los cremas.

“Ser de la ‘U’ es un sentimiento único, pero soy consciente que en la vida todo tiene su tiempo. Hoy es tiempo de partir dejando en lo más alto al club. Sé que es un hasta luego, porque la ‘U’ es y será mi casa”, manifestó.

“Agradecer también a todos mis compañeros y trabajadores del club por el respeto y confianza que me tuvieron, me voy tranquilo porque hay un grupo espectacular y siento que he dejado un liderazgo importante, como me lo enseñaron a mí cuando era chico: fe, respeto, humildad, trabajo, esfuerzo y amor por la ‘U’.

Gracias también a la dirigencia por la intención de querer que me quede, pero entiendo que se ha cerrado un ciclo y de la manera perfecta; y por supuesto gracias a toda la gente por sus muestras de cariño en todos estos años”, añadió el guardameta.

¿Quién será el nuevo arquero de Universitario?

La salida de José Carvallo abre la interrogante respecto al portero principal que tendrá Universitario para el año de su centenario, en el que además jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Diego Romero, Aamet Calderón y Alejandro Alcalá formaron parte del primer equipo en la actual temporada y tienen contrato vigente. De ellos, solo Romero atajó este año, incluso en la Copa Sudamericana.

Uno de los arqueros que entró en la órbita del cuadro crema fue Renato Solís, que terminó contrato con Sporting Cristal. Sin embargo, RPP conoció que el futbolista rechazó la propuesta y está por concretar su renovación con los celestes.

