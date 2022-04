José Carvallo analizó el traspié de Universitario ante Alianza Lima | Fuente: Universitario

José Carvallo, arquero de Universitario, reveló que la derrota sufrida ante Alianza Lima había golpeado a todo el equipo, pero que tenían que levantarse de este traspié lo más pronto posible.

"El equipo, el grupo está muy dolido, muy triste. El camerino está con mucho dolor por la cantidad de gente que vino y porque también vinieron nuestras familias, todos nos querían ver ganar y no fue así. Un resultado duro, donde tuvimos 10 minutos de desconcentración y Alianza Lima concretó los dos goles bien en el primer tiempo. En la segunda mitad, pero nunca encontramos un juego. Nos costó. Alianza Lima contragolpeó muy bien y nos llevamos un marcador muy duro", dijo Carvallo en conferencia de prensa.

Será difícil voltear la página y pensar en el siguiente partido. "Todo el equipo, al que represento, somos de retos. No somos de agachar la cabeza. La 'U' no es de agachar la cabeza, duele sí, pero tenemos otra final el sábado y tenemos que levantarnos porque no conozco otro camino. Tenemos otra final ante Sport Boys", añadió.

Universitario tiene que voltear la página

El capitán de Universitario también señaló que entendía la molestia del hincha que pedía la salida de algunos jugadores y del técnico.

"Entiendo el disgusto del hinchas. Somos los primeros en estar molestos, tristes, dolidos y con una bronca tremenda. Los entiendo. Es parte del fútbol. Lo único que nos queda es seguir trabajando", señaló Carvallo, quien considera que la 'U' no está fuera de pelea por el primer lugar del Apertura

Pasar la página para seguir peleando en el Apertura: "Trabajando. Seguir mejorando y asumiendo los errores. Debemos ser humildes para reconocer lo que hicimos mal y saber que tenemos que corregir. Nos duele a todos perder de esta manera. Trabajaremos en lo físico, táctico y metal para poder hacer un gran partido ante Sport Boys", finalizó.

