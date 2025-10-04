Malas noticias en Universitario: ¿por qué Alex Valera es una inminente baja ante Juan Pablo II?

RPP pudo conocer el estado físico de Alex Valera a pocas horas del enfrentamiento ante Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2025.
Universitario de Deportes es firme líder del Torneo Clausura 2025 y tendrá la oportunidad de aumentar su diferencia con su escolta Cusco FC cuando reciba a Juan Pablo II. La mala noticia es la inminente baja de Alex Valera.
Valera ha sido clave en los últimos triunfos de Universitario, incluso anotó un par de dobletes en las victorias ante UTC y Cusco FC, pero actualmente no se encuentra en su mejor momento físico.
RPP pudo conocer que Valera está concentrado, pero será difícil que juegue en el choque ante Juan Pablo II debido que sufre una pubalgia. Igualmente se esperará su evolución hasta el domingo en la mañana, pero tampoco se le piensa arriesgar.
El equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati está cerca del tricampeonato nacional. Lleva 27 puntos y podría alargar su diferencia en la cima, mientras su escolta Cusco FC se quedó con 22 unidades tras perder ante Los Chankas.
¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs. Juan Pablo II en vivo por el Torneo Clausura 2025?
El partido está programado para el domingo 5 de octubre en el Estadio Monumental U Marathon. El recinto tiene una capacidad para 80 093 espectadores.
¿Qué canal transmite el Universitario vs. Juan Pablo II en vivo por TV?
El partido de Universitario contra Juan Pablo II será transmitido vía GOL Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.