Cusco FC vs Los Chankas: ¿a qué hora juegan y cómo seguir el duelo clave de fecha 13 del Torneo Clausura 2025?

Cusco FC está obligado a lograr los tres puntos cuando visite el sábado a Los Chankas. La consigna de la 'Máquina Dorada' es acercarse al liderato del Torneo Clausura, que tiene como dueño a Universitario de Deportes.

Los Chankas vs Cusco FC: ¿Cómo llegan a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025?

Los Chankas perdieron por 2-0 ante UTC de visitante, mientras que Cusco FC golearon por 4-0 a Deportivo Garcilaso.

¿Cuándo y dónde juegan Los Chankas vs Cusco FC en vivo por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el sábado 4 de octubre en el Estadio Los Chankas. El recinto, ubicado en Andahuaylas, tiene una capacidad para 10.000 espectadores.

¿A qué hora juegan Los Chankas vs Cusco FC en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Los Chankas vs Cusco FC comienza a las 1:00 p.m.

En Colombia, el partido Los Chankas vs Cusco FC comienza a las 1:00 p.m.

En Chile, el partido Los Chankas vs Cusco FC comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Los Chankas vs Cusco FC comienza a las 2:00 p.m.

En Venezuela, el partido Los Chankas vs Cusco FC comienza a las 2:00 p.m.

En Brasil, el partido Los Chankas vs Cusco FC comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Los Chankas vs Cusco FC comienza a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido Los Chankas vs Cusco FC comienza a las 3:00 p.m.

En Paraguay, el partido Los Chankas vs Cusco FC comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Los Chankas vs Cusco FC en vivo por TV y streaming?

El partido de Los Chankas vs Cusco FC será transmitido por L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Los Chankas vs Cusco FC: alineaciones posibles

Los Chankas: Hairo Camacho; Braian Rivero, Ederson Mogollón, Héctor González, Ronald Vega, Ayrthon Quintana; Jorge Palomino, Adrián Quiróz, José Manzaneda ©; Franco Torres y Pablo Bueno.

Cusco FC: Pedro Díaz; Marlos Ruidias, Aldair Fuentes, Alvaro Ampuero, Carlos Gamarra; Oswaldo Valenzuela, Carlos Diez, Iván Colman; Lucas Colitto, Nicolás Silva y Juan Tevez.

Los Chankas vs Cusco FC: últimos resultados

UTC 2-0 Los Chankas

Melgar 6-1 Los Chankas

Sport Huancayo 1-2 Los Chankas

Cusco FC 4-0 Garcilaso

Universitario 3-2 Cusco FC

Cusco FC 0-2 ADT