Manuel Barreto respondió a Alberto Quintero sobre su salida de Universitario | Fuente: Liga 1 / Universitario

Después de seis temporadas terminó el paso de Alberto Quintero en Universitario de Deportes. Aunque el futbolista panameño logró su nacionalización en los últimos meses, en el elenco de Ate decidieron no renovar con él para el 2023 y fichó por Cienciano.

Alberto Quintero aseguró que sintió no sentirse valorado por Universitario, razón que le impulsó a cambiar de rumbo en su carrera.

“Los últimos días en Universitario no me encontraba, no me hallaba. Son momentos, sensaciones. Yo sentía que ya no se me estaba dando el valor que yo me merecía. Tomé esa decisión de venirme a Cienciano y estoy feliz de representar a este gran club”, contó el atacante.

Ante ello, Manuel Barreto, Director Deportivo de Universitario, manifestó no encontrar sentido a la opinión de Quintero, resaltando que era uno de los futbolistas más utilizados por el técnico Carlos Compagnucci.

Alberto Quintero jugó por seis temporadas en Universitario | Fuente: Universitario

Barreto responde a Quintero por su salida de Universitario

“No tengo ningún comentario ni sé a qué se puede haber referido Alberto Quintero, porque siempre jugaba de titular. Ahora mi única preocupación es el jugador de la ‘U’. No tuvimos la posibilidad de conversar a nivel individual, sí varias veces por el lado grupal”, apuntó Manuel Barreto en entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

Alberto Quintero es parte de la larga lista de jugadores que dejó Universitario finalizada la temporada 2022 del fútbol peruano. En el mismo modo, el cuadro crema respondió ante ello incorporando muchos rostros nuevos en su plantel.

“El plantel está en esa parte de la pretemporada de conocerse, realmente es un cambio importante en cuanto a nombres, es un plantel renovado y eso toma más su tiempo de entenderse, en el campo principalmente”, consideró el directivo.

Piero Quispe convirtió tres goles y dio cuatro asistencias en el 2022 | Fuente: Universitario

Piero Quispe y su futuro en Universitario

Piero Quispe es de los jugadores que tiene mayor proyección en Universitario para una futura venta. El plan en la ‘U’ es que todavía siga consolidando su rendimiento con el elenco crema.

“Lo que quiero es que Quispe la rompa, que se gane el derecho de tener la posibilidad de salir, porque eso significará que la rompió y que le hizo muy bien a Universitario”, consideró Manuel Barreto.

Consultado por el valor de Piero Quispe en el mercado, Manuel Barreto dijo no creer que su pase actual llega al millón de dólares. “Él tiene una cláusula, pero yo diría que no llega a esa cifra”.





