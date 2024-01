Miguel Trauco: "Nunca tuve una propuesta de Universitario, los esperé hasta el final"

La temporada 2024 será especial para Universitario de Deportes, pues es el año en que la institución cumple el centenario de su fundación. En dicha campaña, que aguardan sea de celebración, los cremas se presentan de la mejor forma posible: siendo el actual campeón de la Liga1 y tras vencer nada menos que a Alianza Lima para consolidarse como el club más ganador en el fútbol peruano.

Con el objetivo puesto en el bicampeonato para el centenario, la ‘U’ va sumando refuerzos y uno de los que se deslizó interesaba a los merengues era el de Miguel Trauco, el lateral que ocho años atrás pasó por el club.

El futbolista no volverá a Universitario en el 2024, pues seguirá su carrera en Brasil. No obstante, reveló que no recibió ninguna llamada desde Ate, pese a que esperó por ellas.

“Nunca me llamaron, por ese lado no podría decir lo que pasó. Nunca tuve propuesta de la 'U', yo los esperé hasta el final, pero ellos nunca tuvieron una propuesta”, declaró Miguel Trauco.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Miguel Trauco vuelve al Brasileirao

Miguel Trauco, tras poco más de un año en el San Jose Earthquakes de los Estados Unidos, retorna al fútbol sudamericano. El integrante de la Selección Peruana, de 31 años, será nuevo jugador del Criciúma de Brasil, elenco que logró el ascenso para la Serie A 2024.

“Espero que me vaya todo bien, voy con mucha ilusión, el fútbol brasileño es muy competitivo y la idea es mantenerme ahí para seguir siendo convocable. Voy más que todo por eso”, indicó.

Trauco tuvo un periodo de tres años en Brasil, cuando integró las filas de Flamengo. Con el ‘Mengao’ ganó dos veces el Campeonato Carioca y la Taça Guanabara, además de haber integrado la plantilla que se coronó con la Copa Libertadores 2019 (el último tramo no lo jugó tras fichar por Saint-Etiénne).

“Hubo algunas propuestas de Perú, no se llegaron a concretar porque mi prioridad era seguir afuera, gracias a Dios se está dando esta oportunidad”, comentó el lateral, por quien en su momento negoció Alianza Lima.

Miguel Trauco pasó por Universitario en 2016Fuente: Andina

Eliminatorias en el horizonte

Miguel Trauco es habitual convocado a la Selección Peruana, la que ahora es dirigida por Jorge Fossati. El futbolista opinó que aún se puede revertir la situación de la ‘bicolor’ en las Eliminatorias, en la que va en el último lugar.

“La expectativa es la de siempre, seguir compitiendo al máximo nivel para poder estar en lista. Las Eliminatorias todavía no terminan, todos estamos con la confianza de revertir", finalizó.

NUESTROS PODCASTS

#SiempreAlerta - ¡El celular o la vida!

¿Sabía que los lunes son los días en los que se registran más robos de celulares en el país? El robo de celular es uno de los delitos más comunes en Perú. Por ello, es importante conocer en cifras el comportamiento de los delincuentes, las medidas de protección que podemos adoptar y las posibles penas que podría recibir una persona que cometa este ilícito. Obtenga más información en el siguiente informe.