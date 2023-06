Universitario presentó a Edison Flores: "Es muy especial y lo voy a darlo todo"

Edison Flores no ocultó su emoción al ser presentado este lunes como nuevo jugador de Universitario de Deportes. Señaló que su vuelta al cuadro crema es uno de los momentos más especiales de su carrera.

“Lo estaba buscando hace un tiempo y gracias a Dios se pudo dar, uno cuando lo quiere y es mutuo se hace posible. Muy contento de estar acá, es muy especial e importante para mi y voy a dar todo”, señaló en conferencia de prensa.

Flores, que llega a préstamo hasta fines del 2024 proveniente deñl Atlas de México, señaló que espera la ubicación que será colocado en el once que diseñará Jorge Fossati.

“El equipo juega con tres al fondo. No he hablado ahora mismo con el profe, pero hoy me presento al entrenamiento y veremos que él quiere de mi”, agregó.

El popular 'Oreja' explicó la razón de jugar con la camiseta '19'. "Elegí el número 19 porque es el comiendo del año de fundación del club, y si ven la camiseta de Polo, es la #24, formamos 1924”.

¿Regresará Flores al exranjero?

En relación si en un momento desea retornar al fútbol extranjero, Flores expresó que "hoy solamente pienso en este año y terminarlo de la mejor manera. El regreso de gente que quiere al club como Raul siempre es importante. Está pasando un buen momento afuera".

Edison Flores presentado en Universitario en compañía del director deportivo, Manuel Barreto. | Fuente: RPP - Andrea Closa

La sequía de títulos de Universitario

Edison Flores señaló además que no tiene presión sobre los casi 10 años sin títulos de Universitario en el fútbol peruano.

"Ni yo ni nadie debe cargarse la mochila por los 9 años sin campeonar. La presión por estar en la U siempre ha existido. Vamos a ir partido a partido y al final de año veremos. El clásico con Alianza va a ser una guerra", expresó.

Asimismo contó que estuvo pendiente de la campaña de Universitario desde que jugaba en el Atlas.

"He seguido al equipo todos los años que estuve afuera, ahora desde adentro va a ser especial. Agradezco a los clubes que se pusieron de acuerdo. Hoy hablaré con el profe Fossati para ver cómo puedo aportar al equipo, tengo muchas ganas", puntualizó.

