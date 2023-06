Edison Flores sobre las Eliminatorias: "Es una dura derrota, pero en setiembre estaremos listos"

Edison Flores habló de la caída de la Selección Peruana ante Japón en el Panasonic Stadium de Osaka. Reconoció que es una "dura derrota", pero cree que la bicolor estará lista para el arranque de las Eliminatorias al Mundial 2026.

"Es una dura derrota, pero sabemos que hay cosas positivas que sacar, al igual que negativas. Es parte del proceso que se tiene que dar y el setiembre estaremos listos para lo que venga. Van a ser Eliminatorias super difíciles, pero vamos a dar lo mejor para que en esos dos partidos sacar los puntos que queramos", detalló tras el partido.

Flores, que ingresó en el segundo tiempo, elogió la contundencia de los 'Samuráis Azules' como locales. "Seguramente se pudieron cortan más ataques de Japón, pero es parte del juego. Ellos son rápidos y tratan de jugar a un toque. Supieron llevar el partido y nosotros a sacar conclusiones para mejorar. Van a llegar momentos donde el juego se de. Quizás no se puede entrar, tratar de buscar soluciones, movernos muchísimo más para que se pueda abrir el espacio y poder ser peligrosos", añadió.

El actual jugador de Universitario de Deportes señaló que pese a las derrotas, la Selección Peruana rescatará conclusiones positivas. "Han sido rivales de nivel que nos ha tocado en esta gira, así que sacaremos conclusiones de lo positivo y negativo, y estar preparados para setiembre por los puntos. Las contras nos costaron mucho. Ellos saben jugar en esas partes, son muy rápidos, fueron letales en los momentos donde crearon situaciones. Nosotros jugamos a lo que vinimos, a tratar de tener más posición y poder concretar algunas acciones que generamos", aseguró.

Flores gana minutos

"Son partidos de gran nivel. No he estado jugando en mi equipo hace mucho tiempo y estos encuentros me brindan minutos y mucha confianza. Tengo que trabajar para poder tener más minutos y mientras más los tenga esto va a fluir. Voy a dar lo mejor para llegar bien y tener una posibilidad en setiembre", sentenció el volante que jugó dos partidos con Perú, luego que en Atlas de México no tuvo continuidad.

Christofer Gonzales anotó el descuento de Perú ante Japón

La Selección Peruana cayó 4-1 ante Japón en su segundo partido en la gira por Asia. Atrás quedó la buena presentación en el triunfo ante Corea del Sur, ya que este martes la bicolor decepcionó en el Panasonic Stadium de Osaka.

Japón mostró el por qué fue una de las sorpresas del último Mundial y se puso adelante en el marcador por 4-0 ante la Selección Peruana, cuyo técnico Juan Reynoso realizó siete cambios respecto aal duelo ante los coreanos.

Ya cuando se jugaba el minuto 90 apareció Christofer Gonzales para colocar el gol del descuento luego de un rebote de la defensa local. Y es que el jugador del Al-Adalah le pegó de zurda e hizo imposible la reacción del arquero Kosuke Nakamura.

Este es la última presentación de Perú previo al arranque de las Eliminatorias al Mundial 2026., en la cual debutará ante Paraguay en Asunción.

