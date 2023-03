Roberto Siucho ya es jugador de Universitario de Deportes. | Fuente: @Universitario

Universitario cuenta con un nuevo jugador para la Liga 1 Betsson y también de cara a la Copa Sudamericana. Y es que Roberto Siucho ya es crema.

Por medio de sus redes sociales oficiales, este jueves Universitario de Deportes dio cuenta del fichaje de Roberto Siucho, delantero peruano, para las próximas dos temporadas. De esta manera, el extremo nacional llega a la tienda merengue, con la que tiene pasado entre las campañas 2013 y 2019.

"Siucho está de regreso. Y listo para dar todo por la 'U'. Con garra, Roberto", fue lo que indicaron en Twitter, Facebook e Instagram. El futbolista se quedará hasta el final del año 2024.

La bienvenida de Universitario a Roberto Siucho

De esta manera, será la última incorporación de la 'U' en esta temporada, al menos para el Torneo Apertura y lo que será la fase de grupos de la Sudamericana.

El último miércoles, el futbolista ya había sido inscrito en la tienda merengue luego de recuperar su nacionalidad peruana.

Tras pasar por Shanghau Shenxin y Kunshan, Roberto Siucho pegó la vuelta y arrancó el trámite para recuperar su ciudadanía original, mientras, a la par, realizaba pretemporada -como invitado- con Universitario.

Por otra parte, a nivel internacional, los cremas vienen de ganarle 2-0 a Cienciano en el Estadio Monumental con anotaciones de Piero Quispe y Emanuel Herrera.

El presente del Universitario de Siucho

Además, en conversación con Fútbol como cancha de RPP Noticias, el director técnico Jorge Fossati habló de lo que fue la victoria en casa. En la previa, derrotaron 1-0 a Melgar, en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson.

"Hace 15 días, si me decían que cogía un equipo y me animaba a cambiar esa línea de 4, yo diría que no. Viendo luego las características del plantel, noté un equipo que quiere mucho, pero vi que también puede", remarcó.

