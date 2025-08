Rodrigo Ureña sobre emigrar a México: "Son rumores, yo estoy 100 % enfocado en Universitario"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes mantiene su paso invicto en el Torneo Clausura tras ganarle a Alianza Universidad en Huánuco, con lo que está a dos unidades del líder Cusco FC y sigue al frente de la tabla acumulada en la Liga1 Te Apuesto 2025.

“Sabíamos que teníamos que ganar, teníamos que sumar de a tres. Un rival que, si bien por el Apertura un poco estaba golpeado, por el técnico, el estilo de juego y los grandes jugadores que tienen, podían hacernos pasarla mala en la altura con su clima”, dijo el mediocampista Rodrigo Ureña.

“No siento que fuimos superiores, ellos tuvieron mucho la posesión del balón. Fue algo que teníamos previsto y trabajamos en base a eso. Nos vamos con la sensación de que hicimos las cosas muy bien”, añadió en L1MAX.

¿Rodrigo Ureña se va de Universitario?

El nombre de Rodrigo Ureña sonó fuerte como posibilidad para llegar al fútbol mexicano previo al inicio del Torneo Clausura. El volante chileno aclaró que tiene el foco puesto en rendir lo mejor posible con Universitario.

“Lo único que he intentado hacer es dedicarme a jugar, mi profesionalismo, de poder hacer las cosas bien por el club y ser en mi puesto un jugador relevante. Hoy estoy enfocado 100 % en la ‘U’, vengo haciéndolo hace tres años. Me dedico a jugar partido a partido, nunca me guardo nada ni para el partido que viene. Siempre el partido más importante es el del fin de semana y el de ahora para nosotros es ante Sport Boys”, señaló.

Ureña detalló que no cuenta con un agente, por lo que las veces que fue buscado desde otro equipo se contactaron directamente con Universitario, dueño de su pase.

“He escuchado en varios lugares que mi representante... Yo me manejo solo desde hace muchos años, no tengo representante. Las veces que se acercan directamente a los clubes a hablar o directamente de club a club”, dijo.

Apuntando al tricampeonato

Rodrigo Ureña, quien llegó al club merengue para la temporada 2023 y se convirtió en un pilar del elenco bicampeón en la Liga1, resaltó tener el objetivo puesto en concretar un título más con Universitario.

“¿El título? Claro que es un sueño, yo vengo durante mucho tiempo jugando por Universitario y tratando de simplemente hacer las cosas bien, hacer mi fútbol y dedicarme a ser relevante para mi equipo”, indicó.

Sobre emigrar a la Liga MX dijo: “no puedo hablar de eso, son rumores periodísticos, así como han hablado muchas estupideces también. Cuando llegan ofertas por mí, dicen que me quiero ir yo, pero cuando vienen a buscar a otro jugador de otro equipo, está bien, tiene que emigrar. Soy un jugador de la selección chilena, en Colombia me fue muy bien, en mi país también, antes de salir al extranjero ya había sido campeón varias veces. Hoy estoy abocado a la ‘U’ y a seguir haciendo las cosas de la mejor forma”.