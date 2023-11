Universitario se pronunció sobre la posible llegada de Jorge Fossati a la Selección Peruana

La Selección Peruana se ubica en el último puesto de las Eliminatorias Sudamericanas. Estos malos resultados provocaron una serie de críticas contra Juan Reynoso, quien a falta de oficialización, ya no va más como entrenador de la bicolor. Por ello, desde hace unos días varios nombres han surgido para ser el nuevo entrenador del 'equipo de todos'.

Jorge Fossati aparece entre los candidatos. Sin embargo, el administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrarri, aclaró el tema y afirmó que en el club crema no han recibido ningún acercamiento de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"Hay mucha gente que tiene inclinaciones por tal entrenador o algún estilo de entrenador. Es normal que cuando las cosas no funcionan se empiecen a dar estas encuestas o sondeos. En nuestro caso no hemos tenido ningún acercamiento con la FPF o alguna opinión de ellos requiriendo nuestro punto de vista sobre la continuidad de Jorge Fossati", sostuvo en una entrevista para GolPerú.

Es más, Ferrari, indicó que no maneja una salida del uruguayo Fossati de cara al centenario del vigente campeón de la Liga 1.

"Nosotros no contemplamos esa situación (salida de Fossati). A nosotros nos enorgullece porque nos hace ver que hemos hecho un gran trabajo", agregó Ferrari.

Datos del Universitario de Fossati:

Campeón Nacional 2023.

Cortó una racha de 9 años sin ser campeón.

Clasificó a fase de grupos de Libertadores.

Ganó 15 de sus 17 duelos en el Monumental.

Nunca perdió en el Monumental.

No registra derrotas en Lima por Liga 1.



Dejó su arco en cero en 23 de sus 42 duelos.

Fossati sobre la Selección Peruana

Jorge Fossati fue consultado sobre la chance de dirigir a Perú en la antesala de los partidos ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.

"No llego ni a pensarlo. Lo único que uno trata de hacer es ayudar al seleccionado del país, ojalá pudiera ayudarlo más, pero respetando al 110% a un entrenador que está trabajando (...) Mi cabeza está puesta en Universitario y estuvo, porque estos comentarios y rumores no son de ahora. Siempre traté de meterme 100% en Universitario. Me sentiría muy mal conmigo mismo", señaló en una entrevista a Liga 1 Radio.

