Jorge Fossati sobre la posible llegada de Yoshimar Yotún a Universitario: "Estamos en análisis interno"

Universitario de Deportes viene trabajando en lo que será la temporada 2024. El administrador del club, Jean Ferrari, confirmó -tras la obtención del título- la renovación de piezas importantes como Rodrigo Ureña y Williams Riveros.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue su interés por Yoshimar Yotún, líder y capitán de Sporting Cristal. "Sí, lo queremos. Y a mí, personalmente, me encanta. Es un refuerzo ideal para la Copa. Imagínate ese mediocampo con Rodrigo (Ureña), Piero (Quispe), Martín (Pérez Guedes). Vamos a ver", indicó el directivo crema.

Ante esto, Jorge Fossati, técnico de Universitario, indicó que aún están en análisis internos y que Jean Ferrari aún no le ha hablado nada sobre la posible llegada Yoshimar Yotún.

"Te soy sincero, con Jean (Ferrari) nos reunimos hace 10 minutos, pero hablamos de otros temas, no hablamos de futbolistas. Hablamos también con Manuel (Barreto), que es el director de fútbol (...) En Uruguay, la industria sin chimenea que labura más es la del rumor", indicó en un primer instante.

"Por ahora, nosotros estamos en el análisis interno (...) Poniéndonos de acuerdo en varias cosas y, dentro de eso, hablando de posibilidades de jugadores. Cuando hay un jugador que, como en el caso del que estás nombrado, que hasta donde sé tiene contrato con su club...Jean a mí no me ha dicho nada al respecto.

Yoshimar Yotún, quien está entrenando con la Selección Peruana para los próximos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, se ha convertido en el principal objetivo de Universitario de Deportes.

En conversación con Nativa, Jean Ferrari aseguró que ha iniciado conversaciones con el representante del futbolista y lo que diga Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, puede "quedar a un costado" si el futbolista decide.

“Lo de Yotún lo he querido hacer abierto porque no hay nada que esconder. Ya hemos empezado conversaciones con su representante. Si se da, bien. Si no se da, no pasa nada tampoco”, dijo Jean Ferrari.

“Si es que su contrato dice que hay algún tipo de cláusula, y si el jugador tiene la intención, lo que diga Joel Raffo va a quedar a un costadito, ¿no? Porque eso depende mucho del jugador y de la propuesta. Si el jugador dice que no, respetaremos la posición”, apuntó el administrador merengue.