¿Sonó a despedida? Sebastián Britos recordó con emotivo mensaje sus dos campañas con títulos en Universitario

Sebastián Britos reveló que la dirigencia de Universitario aún no se comunicó para negociar la renovación.

Universitario de Deportes celebró el viernes con el trofeo del tricampeonato. Ni el empate ate Deportivo Garcilaso apagó la alegría de los miles de hinchas cremas en el estadio Monumental. Uno a uno los jugadores se pronunciaron, pero fueron las palabras de Sebastián Britos las que llamaron más la atención.

"Esto es hermoso e inigualable. Estoy feliz y lo disfruto mucho porque me siento muy identificado con este hermoso club", fue lo primero que dijo el arquero uruguayo, de 37 años.

Posteriormente, Britos cambió de cara cuando fue consultado sobre su futuro en el tricampeón peruano, cuyo contrato acaba a fines de año.

¿Se queda Britos?

"De mi parte, yo me quiero quedar. Siempre lo manifesté y lo demostré, no fueron simples palabras; pero falta conocer las decisiones que la gente que está a cargo de la parte deportiva quiera tomar", apuntó.

Luego, envió un mensaje a los hinchas. "El recibimiento que tuve de los hinchas fue realmente muy emotivo. No es normal que te reciba la gente de esa manera y no dudo que soy un bendecido de vivir ese momento en particular. Cada partido siento ese cariño y el ida y vuelta que tengo con la gente es muy lindo", culminó.