Palabra de portero: Sebastián Britos habló de su continuidad en Universitario y el posible fichaje de Gallese

Britos es bicampeón de la Liga1 con Universitario.
| Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Sebastián Britos comentó sobre la posibilidad de tener a Pedro Gallese en Universitario, además de cómo se dio el contacto con el club en 2023.

Futuro incierto. Sebastián Britos termina contrato con Universitario a fin de este 2025 y, de momento, no hay comunicación con el club para firmar una renovación.

Es por ello que el portero uruguayo Sebastián Britos respondió en relación a si es que desea quedarse en Universitario de Deportes de cara a la próxima temporada. Es dos veces campeón con la camiseta crema de la mano de Jorge Fossati y Fabián Bustos en la dirección técnica.

"Me encantaría continuar y lo he dicho un montón de veces. Nos quedan un par de partidos para cerrar el año. Ahora estoy disfrutando", le dijo Britos a Doble Punta.

Sebastián Britos llegó a la 'U' procedente de Liverpool FC.
| Fuente: Club Universitario de Deportes

Britos responde por Pedro Gallese

Posteriormente, al guardamenta le preguntaron sobre las declaraciones de Pedro Gallese, quien no le cierra la puerta a la 'U' tras su paso por Orlando City.

"No me enteré y las noticias vuelan. No sé si se las inventan. Lo que pase con otros no me interesa. En el club nadie me ha dicho nada. En caso no continuara, enterarme por la prensa sería una falta de respeto. Son los que deberían comunicar por un tema de respeto y orden", declaró.

En otro momento, Sebastián Britos dio cuenta de cómo fueron los primeros contactos con Universitario en el año 2023.

"Yo lo tenía por el título de Luis Urruti. Fuimos compañeros y siempre lo sigo. Tenía entendido que al club no le iba bien antes y pensando en frío disfruto a un club que goza de buena salud. Mi representante fue avanzando con Manuel Barreto, qué era lo que me ofrecían y lo que yo pretendía (...) Después de ser campeón en Uruguay estaba todo avanzado. Nacional de Uruguay también tenía interés", agregó el portero.

Se viene un partido más en Universitario

El partido entre Universitario ante Garcilaso se disputará este viernes 7 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate, de la ciudad de Lima (9:00 p.m. horario peruano). El duelo será transmitido vía TV por GOL Perú, en tanto que RPP lo tiene en radio en los 89,7 FM y 730 AM.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Universitario de Deportes Sebastián Britos Pedro Gallese Liga 1

