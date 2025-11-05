Palabra de portero: Sebastián Britos habló de su continuidad en Universitario y el posible fichaje de Gallese

Futuro incierto. Sebastián Britos termina contrato con Universitario a fin de este 2025 y, de momento, no hay comunicación con el club para firmar una renovación.
Es por ello que el portero uruguayo Sebastián Britos respondió en relación a si es que desea quedarse en Universitario de Deportes de cara a la próxima temporada. Es dos veces campeón con la camiseta crema de la mano de Jorge Fossati y Fabián Bustos en la dirección técnica.
"Me encantaría continuar y lo he dicho un montón de veces. Nos quedan un par de partidos para cerrar el año. Ahora estoy disfrutando", le dijo Britos a Doble Punta.