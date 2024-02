Sebastián Britos: "Sería lindo que en algún momento a Universitario se le dé conseguir una copa internacional"

Universitario, ante la salida de José Carvallo, firmó al portero uruguayo Sebastián Britos, quien ya es titular en el equipo de Fabián Bustos. En el Clásico, en el 1-0 crema, destacó con un par de buenas atajadas a remates de Cecilio Waterman y Hernán Barcos

Este lunes, el arquero Sebastián Britos habló con Fútbol como cancha de RPP Noticias y fue consultado en relación al triunfo de Universitario de Deportes contra los blanquizules en el Estadio Nacional. Pese a la victoria, se mostró crítico porque con dos jugadores menos en la cancha el cuadro de Alejandro Restrepo les complicó en la recta final.

"Creo que nos echamos muy atrás y perdimos pelotas innecesarias. Era para encontrar los espacios en los momentos justos. Por ahí tuvimos un déficit importante y ellos con los pelotazos nos complicaron. Tienen dos 9 de jerarquía", sostuvo Britos.

Descentralizado La palabra de Sebastián Britos en RPP Noticias.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Universitario y el momento con Sebastián Britos

Luego, el exguardameta del Liverpool de Uruguay dio cuenta de algunas salidas en buscar balones en donde la dejó suelta.

"La primera me pasa por una lesión en el hombro en el primer tiempo, que me limitó un poco. Vengo acostumbrándome a la pelota porque viaja mas rápido. No le encuentro el vuelo aún a eso. La segunda fue con Barcos; salí a ahogarlo porque llegaba solo. Felizmente no pasó a mayores", sostuvo el jugador charrúa.

Posteriormente, Sebastián Britos habló sobre la magnitud que encontró cuando se puso la camiseta de Universitario ni bien llegó de su país. Sabe que es una obligación pelear el título en el año del centenario.

"Es un desafío bastante importante para mí y espero estar a la altura. Si bien es un debe de los equipos grandes de acá nivel internacional, sería lindo que en algún momento se le dé conseguir una copa internacional. Lo que genera es demasiado y la cantidad de gente que convoca es increíble", manifestó.

Lo que se le viene a Universitario

Luego, añadió que "Christofer Gonzales me llamó la atención. Jairo (Concha) también. Andy Polo, con su perfil bajo y sin vender mucho humo me parece muy importante".

Hay que tener en cuenta que este sábado 17 la 'U' jugará ante Melgar en el Monumental por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2024 d e la Liga 1 Te Apuesto. Está en la punta de la tabla de posiciones con 9 puntos.

NUESTROS PODCAST

¿Por qué el Lupus y otras enfermedades reumáticas ocurren más en mujeres?

Enfermedades como Lupus y otras de características reumáticas ocurren en un 80% en mujeres. La ciencia habría encontrado una explicación. El Dr. Elmer Huerta nos comenta.