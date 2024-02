¿Sintió presión de la hinchada de Alianza Lima?: Esto dijo Jairo Concha tras el clásico

Jairo Concha jugó su primer clásico del fútbol peruano vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes, que ganó a Alianza Lima con gol de Andy Polo. El volante de 24 años se refirió al triunfo crema y admitió que la tarjeta amarilla que recibió le costó que sea cambiado en la complementaria.

“La amarilla fue importante para que me saque del partido. El ‘profe’ decidió cuidar al equipo. En el primer tiempo habíamos encontrado espacios. Fui exjugador del club. Estoy tranquilo porque todos los compañeros me respaldaron”, señaló Concha.

Además, se refirió a la presión de la hinchada de Alianza Lima, que jugó de local en el Estadio Nacional. “Yo no me sentí dubitativo la verdad, pero bueno, no escuchaba a la hinchada, cuando uno juega se enfoca en el partido así que nada que ver”, agregó.

Concha sostuvo que ahora se debe a Universitario después de su paso por Alianza Lima, club donde logró ganar los títulos en 2021 y 2022.

“Fue un partido tranquilo, sabía que me enfrentaba a mi exequipo pero eso no tiene nada que ver, creo que ahora tengo que estar en Universitario y tengo que dar lo mejor para mi club. Lo hemos hecho bien, pero se puede hacer mejor, aún tenemos que entendernos mejor con ‘Cancha”, pero esperemos que con el pasar de los partidos se dé”, acotó.

Universitario, puntero

“Si bien Alianza tuvo el balón, nosotros lo complicamos con las contras, ganamos los segundos balones y creo que eso fue importante para llevarnos el triunfo. Sabemos que estamos punteros, pero no tenemos que desistir, de hecho el campeonato es largo ahora, nos toca un rival igual de complicado que Alianza así que ya tenemos que preparar el partido desde el lunes”, culminó.

Concha participó en el gol de Andy Polo. | Fuente: L1Max

La palabra de Hernán Barcos

"Estamos bien, teníamos el partido controlado, por una desatención nos costó un gol. No tuvimos la tranquilidad a la hora de definir las situaciones que creamos; la que hicimos, por un milímetro, nos anularon el gol, estoy tranquilo por lo que demostró el equipo, demostró carácter y lo que venimos jugando, por lo que si seguimos así ganaremos más partidos", afirmó Barcos en conferencia de prensa.

El atacante que cumplirá 40 años en abril, cree que Alianza se mantendrá firme con su meta de ganar el Apertura a pesar de la caída ante el vigente campeón. Al 'Pirata' le anularon un gol en la recta final del partido tras revisión en el VAR.

"Es duro perder este tipo de partidos, pero tenemos un grupo fuerte y sólido, tenemos que pensar en el partido que viene. Estar en alianza tienes la responsabilidad de ganar todos los partidos, la derrota no nos va a tumbar, estamos bien".