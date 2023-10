Alex Valera sobre la final con Alianza Lima: "Es un Clásico y va a ser complicado para ambos"

Descentralizado Alex Valera en RPP Noticias.

Universitario de Deportes vs. Alianza Lima disputarán la final de la Liga1 Betsson 2023. Una de las grandes figuras de la serie es Alex Valera, quien ha tenido una de sus mejores campañas de su carrera.

En conversación con Fútbol como cancha de RPP Noticias, el atacante nacional aseguró que Alianza Lima es un equipo fuerte, sólido y que será muy complicado vencerlo. Además, resaltó la presencia de Carlos Zambrano.

"Alianza es un equipo muy fuerte, tiene buenos jugadores y muy sólido. La verdad es que es un Clásico y va a ser complicado para ambos. Tenemos muchas características en común y va a ser muy complicado", indicó en un primer instante.

"Además, tiene una defensa fuerte (...) Carlos Zambrano es un referente de Alianza, es un jugador muy bueno, muy fuerte. Por eso digo que es un equipo sólido.

¿Por qué no es titular en Universitario?

Al ser consultado sobre su suplencia en Universitario de Deportes, indicó que es decisión del profesor Jorge Fossati, pero reconoció que todos los delanteros están en el mismo nivel.

"El profe es el que decide (sobre su suplencia). Es el que ve cómo quiere que arranque el equipo, cómo quiere jugar y nosotros debemos respetar eso (...) Yo respeto la decisión, y si me cuidó o no, la verdad no sé la respuesta", indicó en un principio.

"Yo creo que todos estamos al 100%. Todos los delanteros estamos trabajando bien, de la mejor manera. El equipo A y el equipo B estamos trabajando y esforzándonos mucho. La verdad que está muy peleado, muy peleado el puesto", complementó.

Alex Valera y su deseo de volver a la Selección Peruana

Por otro lado, indicó que la Liga1 Betsson tiene muy buenos jugadores y que le gustaría estar en la Selección Peruana; sin embargo, hasta ahora, nadie se ha contactado con él.

"No he tenido contacto con nadie, pero me imagino que ellos siguen a todos los jugadores. Por lo que sé, siguen a todos los jugadores de la liga peruana y ellos deciden quién está en su mejor momento, al 100% con todas las condiciones", indicó en un primer instante.

"Si se da una convocatoria, bienvenido sea, y voy a esforzarme, pero todo va a depender de mi esfuerzo. Puede ser clave lo que hagas en la final. Ahorita, lo único que yo pienso en Universitario, pero si me esfuerzo pueda tener un espacio en la selección", finalizó.

