Sin jugadores de la 'U' y Alianza Lima: Los convocados de Juan Reynoso para enfrentar a Bolivia y Venezuela

La Selección Peruana ha publicado la lista de convocados del fútbol local de cara a las fechas 5 y 6 de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

En listado sorprende la exclusión de los jugadores de Universitario y Alianza Lima, equipos que disputarán las finales de la Liga 1 Betsson.

Los convocados

De acuerdo a la convocatoria, Carlos Cáceda (FBC Melgar), Renato Solís (Sporting Cristal) y Alejandro Duarte (Sporting Cristal) son los seleccionados para arqueros.

Para la defensa van Matías Lazo (FBC Melgar), Leonardo Díaz (Sporting Cristal), Rafael Lutiger (Sporting Cristal), Jhilmar Lora (Sporting Cristal) y Paolo Reyna (FBC Melgar). Aquí empiezan las sorpresas con las inclusiones de Emilio Saba (ADT), Arón Sánchez (A. Cantolao) y Marco Huamán (Sport Huancayo).

Para el mediocampo van Sebastián Cavero, Alexis Arias, Walter Tandazo y Kenji Cabrera han sido elegidos del club arequipeño. Por la celeste irán Yoshimar Yotún, Gonzalo Aguirre y Adrián Ascues. Los nuevos son Jefferson Cáceres (D. Binacional) y Christian Neira (U. Comercio).

La ofensiva irá comandada por Jhamir D’arrigo (FBC Melgar), Joao Grimaldo (Sporting Cristal), Fabrizio Roca (Sport Boys) y Matias Succar (C. A. Mannucci).

Anunciamos la lista de futbolistas del medio local convocados a #LaBicolor 🇵🇪 para disputar las fechas 5 y 6 de las Clasificatorias Sudamericanas. #UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/nE6BSWIPFq — La Bicolor (@SeleccionPeru) October 30, 2023

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

La bicolor volverá a las canchas cuando visite a Bolivia el jueves 16 de noviembre, mientras que el día martes 21 recibirá a Venezuela en el Estadio Nacional. Ambos son partidos claves para el futuro de Juan Reynoso.

El DT se sinceró en una entrevista y señaló que fue un error afirmar que Joao Grimaldo, Bryan Reyna y demás jugadores de la Liga 1 no están aptos para jugar en alta intensidad en las Eliminatorias Sudamericanas.

Reynoso cree que no fue adecuado hablar al respecto tras la dura derrota de Perú ante Argentina en Lima por las Eliminatorias Sudamericanas. "Si asumo un error porque creo que se mal interpretó en general, lo que debo asumir es que no fue el momento y de repente el contexto de no haber aclarado el contexto", señaló.