José Carvallo: "Los clásicos tienen un carácter especial" | Fuente: RPP | Fotógrafo: Andrea Closa

Universitario de Deportes enfrentará a Alianza Lima en el Estadio Monumental por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2023. Así, el capitán merengue, José Carvallo, apuntó que dejaron atrás la derrota en Tarapoto con Unión Comercio para mentalizarse en el Clásico.

“Los clásicos son especiales. Estamos enfocados para el partido, trabajando muy bien. Sabemos que enfrentamos a un buen rival. Queremos los tres puntos para la alegría de la hinchada. Dejamos atrás la derrota. Estamos enfocados en el Clásico”, indicó.

En el comienzo de la temporada en la Liga 1, Universitario venció a Cantolao en el Monumental (4-0) y cayó frente a Unión Comercio (1-0) en Tarapoto.

“Cada partido es una historia distinta. Tenemos una linda oportunidad el domingo para hacer un buen partido, el equipo viene bien a pesar que en el último cotejo no obtuvimos el resultado que queríamos. Estamos proponiendo siempre, tuvimos muchas situaciones contra Cantolao y Comercio. Viene el Clásico y queremos sacarlo adelante. Alianza es un buen equipo y será un partido muy disputado”, señaló José Carvallo.

Universitario recibirá a Alianza Lima por la fecha 5 de la Liga 1 Betsson | Fuente: Universitario

¿Universitario analizó a Alianza Lima?

Alianza Lima solo ha jugado un partido en el comienzo de la Liga 1. Los blanquiazules no se presentaron al duelo con Sporting Cristal (se les declaró perdedores por walkover) y vencieron en Matute a Sport Boys (2-0). El cotejo no fue transmitido por ninguna plataforma, pero José Carvallo dijo que no es una dificultad para analizar a su rival.

“Se vio el partido contra Junior en Lima (Noche blanquiazul), el partido en Colombia con Atlético Nacional y más o menos conocemos a los jugadores. Sé que tienen nuevos futbolistas, pero estamos más enfocados en nosotros mismos”, manifestó.

En el 2022, Universitario cayó 1-4 frente a Alianza Lima en el Monumental, mientras que venció 0-2 en Matute en el último clásico disputado. El capitán de la ‘U’ apuntó que los blanquiazules son un “rival fuerte”.

“Son tres puntos, como todos los partidos, pero (los clásicos) tienen un carácter especial. Los jugadores saben que este partido tenemos que ganarlo, ofrecer nuestra mejor versión porque el rival es fuerte. Buscaremos un buen resultado en nuestra cancha, con nuestra gente y poder seguir sumando, porque es largo el torneo”, añadió.

José Carvallo fue campeón nacional con Universitario de Deportes en 2013 | Fuente: Universitario

Los árbitros del Clásico

Para el Clásico ya se definieron a las autoridades responsables. La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) designó a Augusto Menéndez como juez principal para el Universitario vs. Alianza Lima.

Menéndez, árbitro de categoría FIFA, estará presente en el Estadio Monumental, acompañado por Stephen Atoche (1er asistente) y Leonar Soto (2do asistente), ambos también FIFA. El cuarto árbitro será Alejandro Villanueva y Víctor Hugo Carrillo acudirá como asesor.





