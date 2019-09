Nolberto Solano, entrenador de la Selección Peruana Sub 23. | Fuente: RPP Noticias

Antes de arrancar la nota con Nolberto Solano, le mostramos el video. Es domingo 13 de diciembre del año 2009 y, tras nueve minutos de juego, él está parado frente al arco de Salomón Libman. Detrás del arquero de Alianza Lima hay una bandera gigante que dice Trinchera Norte. La hinchada de Universitario de Deportes está atrás, esperando gritar su gol de penal.

Pasa. 'Ñol', quien tiene las dos manos sobre la cadera, da cinco pasos y remata al palo derecho, abajo. Libman adivina, pero no alcanza. La potencia del 'Maestrito' es más y consigue el tanto que significaría no solo el triunfo, sino además el campeonato en casa y frente al clásico rival.

Ahora, 10 años después, el entrenador de la Selección Peruana Sub 23 revive ese momento y no puede evitar emocionarse. "Uno se pone entre alegria y tristeza. Fue una etapa bonita que viví en 2009 cuando vine a Universitario, el fervor... Yo no había jugado en la 'U' o Alianza, y me tocó en la 'U. Fue un año lindo, salimos campeones. Juan (Reynoso) me hizo llegar y tuve un año redondo", dice a RPP.

No es para menos: salir campeón marcando el gol del título no es algo que se dé siempre. Aunque, eso sí, admite que estuvo cerca de no celebrar: "Casi me la saca Libman, no voy a mentir, pero gracias a Dios se pudo contretar. Los clásicos se recuerdan y en este caso del lado bueno".

Además, confesó que su familia no la pasó tan bien. "Fue un momento medio dividido, con el corazón dividido, pero siempre fue mi soporte. Casi toda mi familia es aliancista. Soy el único del Boys. ¿Si celebraron el título? A media caña, medio nostálgicos. Sin duda, felices por mi logro", mencionó el 'Maestrito'.

Respecto al clásico que Universitario de Deportes vs. Alianza Lima protagonizarán este domingo (4:00 pm.) en el estadio Monumental, Nolberto Solano aseguró que "los clásicos tienen siempre sabor especial. En esta coyuntura vienen peleando ahí, palmo a palmo, con Huancayo el campeonato. A veces la hinchada local juega a favor, a veces en contra, dependiendo del temperamento del que le toque jugar de local".

Finalmente, Nolberto Solano hizo un pedido. "Ojalá (pronto) se juegue con las dos hinchadas. Debería (ser así), para que sea un marco más bonito. Ojalá veamos fútbol, que es lo que interesa", dijo.