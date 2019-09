Rafael Guarderas volvió a Universitario de Deportes tras dejar las filas de UTC a mediados de año. | Fuente: GolPerú

Rafael Guarderas fue uno de los fichajes que pidió Ángel Comizzo en su vuelta a Universitario de Deportes y el mediocampista no ha desaprovechado su oportunidad para nada. En diálogo con GolPerú después del partido con Alianza Lima, el ex-Deportivo Municipal soltó unas lágrimas al referirse a todo lo que ha tenido que luchar para estar en un contexto como el que se encuentra ahora.

"Estoy feliz y emocionado, volver así es lindo. Sé que todavía no logramos, pero es una emoción grande para mí por todo lo que me ha costado. Le dedico este triunfo a mi familia, que siempre estuvo conmigo, y a toda la gente que vino. Ojalá no sea cosa de un partido y todo el año veamos el estadio igual de lleno", dijo.

Por otro lado, Rafael Guarderas no descartó que este haya sido uno de los triunfos más revelantes de su trayectoria como jugador considerando la importancia que tiene ahora en el esquema de Universitario de Deportes.

"Tuve la dicha de jugar una final y salir campeón nacional, pero no tenía este peso con el que cuento ahora en el equipo. Sumado eso, creo que sí es una de las victorias más importantes de mi carrera", finalizó.