Williams Riveros y el motivo por el que será baja en el partido entre Universitario y Cantolao

Universitario de Deportes visitará a la Academia Cantolao este viernes 7 de julio, a partir de las 8:00 p. m., en el Estadio Nacional. Y, horas antes del partido, el club publicó en sus redes sociales la lista de concentrados.

El post, tal vez, no hubiese llamado tanto la atención si no fuese porque un habitual titular no estaba incluido: Williams Riveros, central fijo en el '11' de Jorge Fossati, quedó fuera de los convocados para el encuentro por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga1 Betsson 2023.

El defensa paraguayo no fue considerado por el entrenador crema para el último duelo previo al que sostendrá ante Corinthians por los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana.

En esta nota de RPP Noticias te contamos cuál es el motivo por el que Williams Riveros será baja esta noche, en el partido entre Universitario de Deportes vs. Academia Cantolao.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Crema sin 'Tarzán'

RPP Noticias conoció que Williams Riveros será baja por precaución. El defensa de 30 años presenta una molestia en el muslo posterior y, aunque no está lesionado, en las últimas horas realizó trabajo diferenciado.

Al ser una zona sensible, y teniendo en cuenta el desgaste físico que acumula, el cuerpo técnico de Universitario de Deportes optó por darle descanso para no arriesgarlo. Eso, además, pensando en que debe llegar al 100% para el partido ante Corinthians, programado para el martes 11 de julio, a las 7:30 p. m., en Brasil.

Lista de convocados de Universitario

Universitario vs. Cantolao: horarios en el mundo

Perú: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 9:00 p.m.