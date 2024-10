Daniel Ferreyra le respondió a Carlos Zambrano, que espera que Los Chankas "no hagan lo del Apertura" ante Universitario

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En la previa de la última fecha del Torneo Clausura 2024 no faltan las polémicas declaraciones. El arquero de Los Chankas, Daniel Ferreyra, le respondió a Carlos Zambrano, que esta semana aseguró que espera que el equipo de Andahuaylas no pierda por goleada ante Universitario de Deportes, tal como sucedió en el final del Torneo Apertura.

"Las declaraciones de Carlos y de otros chicos, y lo que viene pasando, no tienen sentido. Insisto, yo no voy a entrar en una polémica y mucho menos con un crack como Zambrano, que me parece un tipo fantástico. Tengo la oportunidad de conocerlo a él y a amigos", señaló ante la consulta sobre Zambrano.

"Nos envolvemos todos y hacemos eco de cosas que no corresponden para hacer un análisis real. Cuando nosotros perdímos 4-0 en el Apertura, la 'U' había ganado 4-1 a Cristal la fecha anterior, posteriormente le había ganado 6-0 a Mannuci y a Comerciantes. Cuando tú ves el análisis real, fue un partido con errores, obviamente nuestros, después lo pudimos mejorar para estar en el puesto 10 como estamos hoy, salvando la categoría, pero es una lógica del juego que venia mostrando la 'U' que termino invicto de local. Por eso las declaraciones sin fundamento y sin sentido nos hace mal a todos", agregó Ferreyra en el programa Fútbol como Cancha de RPP.

¿Qué dijo Carlos Zambrano?

“Para mí fue duro el partido en Andahuaylas (con Alianza Lima). Yo la pasé mal, no sé si mis compañeros también. Si en el llano yo regulo mucho y manejo mis tiempos, imagínate en la altura. No puedes ir a los cierres a cada rato, porque después te falta el aire un poco (...) Esperemos que Chankas no haga lo que hizo en el Apertura, que le hayan metido cuatro goles no es normal”, indicó esta semana Carlos, Zambramo, defensa de Alianza Lima, a Fútbol Champán.

¿Cuándo y dónde juegan Los Chankas vs Universitario por la última fecha del Torneo Clausura 2024?

El partido está programado para el domingo 3 de noviembre en el Estadio Los Chankas de la ciudad de Andahuaylas. El recinto tiene una capacidad para 10,000 espectadores aproximadamente.

¿A qué hora juegan Los Chankas vs Universitario en vivo por el Torneo Clausura 2024?