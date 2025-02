Belgrano sobre Rodrigo Ureña: "Si vuelve a Perú es porque le han mejorado el contrato"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con el regreso de Rodrigo Ureña, Universitario de Deportes completa sus cupos extranjeros y cierra el plantel 2025 con miras a la Liga 1 Te Apuesto y Copa Libertadores 2025. El volante chileno permanece en el bicampeón nacional tras frustrarse el fichaje a Belgrano de Córdoba.

Ureña, de 31 años, llegó a Lima tras su viaje a Argentina, en donde decidió no firmar por el 'Pirata' aduciendo que no cumplieron con lo acordado.

Por su parte, Antonio Mariano, vicepresidente del club argentino, sostuvo que cumplieron con todo lo acordado con Rodrigo Ureña.

“Por el tesorero de la institución es que hoy a la hora de firmar el contrato y por cable iban a hacerle la transferencia por el uso de la cláusula de salida. De repente, en la revisión médica le fue bien y todo. Luego se retiró el jugador. Así que lo dejó al representante. Se retiró, se ve que se arrepintió por motivos que se desconocen o le habrá salido una mejor oferta de último momento. Pero no dio detalle preciso por el motivo que se ha retirado”, afirmó en declaraciones a Tv Perú.

“Anoche estuvo con su familia viendo el partido de Belgrano y bueno. Aparentemente, no sé si del jugador, pero el representante también no tiene explicación. Creo que ya tenía pasaje sacado. Nosotros ya lo habíamos inscrito y todo, teníamos un plazo, hablaron con AFA, hubo un ida y vuelta, y sinceramente no se concretó”, aseguró.

Aseguran que le mejoraron el contrato a Ureña

Antonio Mariano hizo hincapié que Belgrano respetó todos los términos de los montos establecidos con el futbolista. “Ningún tipo de problema económico. Se concretó lo que se habló, absolutamente todo. La ‘U’ de Perú, aparentemente, hay un acuerdo extra que le han mejorado, porque si vuelve a Perú es porque le han mejorado el contrato”, culminó.

Comunicado de Belgrano:

"Que tras llegar a un acuerdo con el futbolista, Belgrano cumplió con todos los trámites previstos, poniendo a disposición el pago de la totalidad de la cláusula de rescisión que tenía que ejecutar el propio jugador"

"Que a partir del 31-1 se elaboró un convenio entre partes, según los términos acordados; el domingo 2-2 por la tarde Ureña arribó a Córdoba, y el lunes 3-2 se realizó por la revisión médica y el propio jugador envió al Club Universitario el mail para notificar que haría la cláusula de recisión, autorizando a Belgrano a ejecutarla a su nombre"

"Que la autorización de Universitario para ejecutar dichar recisión llegó el día lunes 3-2 por la tarde, por lo que el pago de la transferencia debió pasar al día siguiente debido al horario de funcionamiento de operaciones bancarias"

"Que el día martes, estando el contrato acordado disponible para ser firmado por ambas partes, y con los fondos disponibles para ser transferidos, de modo inesperado el jugador se negó a firmar el contrato aduciendo que por motivos personales quería regresar a Perú"

"Con todo descrito, hacemos especial énfasis de que en ningún momento, tal como aduce Universitario o como circula en algunos medios de comunicación, Belgrano faltó la palabra o incumplió con lo pactado entre las partes. Sin embargo, para hacer efectiva esta operación, era imprescindible contar con la voluntad del jugador, algo que finalmente no ocurrió y que excede cualquier tipo de trámites económicos o legales".