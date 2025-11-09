Edison Flores tras obtener el tricampeonato con Universitario: "No me siento ídolo ni referente"

La tiene clara. Edison Flores, una de las principales figuras de Universitario en su tricampeonato, aseguró que no se siente ídolo ni referente del club.

El atacante crema aseguró al diario El Comercio que, por los pocos años que ha estado en la institución, no se siente como un jugador histórico como Lolo Fernández o el Puma Carranza.

"No, no. No me siento ídolo, ni referente. Seguro un jugador muy importante para mis compañeros, para el club que me reconoce", indicó en un inicio.

"Yo he estado pocas temporadas en la 'U'. Yo debuto en el 2011. Han pasado 14 años y nueve estuve fuera. No he tenido esos años continuos como el Puma Carranza, que es ídolo, como Lolo, que es ídolo, que tienen años ininterrumpidos. Eso los hacen ser ídolos, por los títulos, por todo lo que han dejado a la ‘U’", complementó.

¿Quién está próximo a ser ídolo de Universitario?

Luego, al ser consultado sobre qué jugador sería ídolo de la 'U' -o próximo a hacerlo- destacó a Aldo Corzo, capitán del equipo en los últimos años.

"Si no es ídolo, para mí, está cerca de serlo, porque se comió todo el tiempo difícil. No se fue, mantuvo una fortaleza.", indicó al inicio.

"Creo que esa consistencia que él siempre ha tenido desde que salió, desde que lo conozco del otro equipo, tiene premio. Él se ha mantenido muy firme y gracias a su fe, gracias a su trabajo, ha sido muy importante para nosotros. Y es nuestro capitán", finalizó.