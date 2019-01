Reimond Manco jugó por la Selección Venezolana Sub-15. | Fuente: Instagram

Más allá de haber hecho toda su carrera en Perú y representado a la Selección Peruana a nivel de mayores, parte del corazón de Reimond Manco es venezolano. 'Rei' residió en el país llanero desde los 2 hasta los 8 años de edad e, incluso, tuvo la posibilidad de jugar por la Selección Venezolana Sub-15.

Por cosas del destino, otra vez Reimond Manco se encuentra en Venezuela pero no precisamente por motivos personales. El volante de 28 años, con la camiseta de Real Garcilaso, disputará el duelo de ida por la primera fase previa de la Copa Libertadores 2019 contra el Deportivo La Guaira en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.

No obstante, Reimond Manco regresa a una de sus patrias justamente cuando se encuentra en una situación delicada por las marchas en contra del régimen de Nicolás Maduro, quien ya no es considerado por varios países como mandamás de la República de Venezuela. El ex-Unión Comercio no fue ajeno a estas manifestaciones y, a través de su cuenta de Instagram, envío un mensaje de respaldo hacia estas expresiones mientras las grababa desde su cuarto del hotel.