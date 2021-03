Sandro Rengifo fue el autor del 2-1 ante Alianza Lima | Fuente: GOL Perú

Alianza Lima debutó este martes en la Liga 1 Betsson enfrentando a Cusco FC en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 3 del Grupo B de la Fase 1. Tras recibir el fallo del TAS a su favor y permanecer en la Primera División, el cuadro blanquiazul recién pudo insertarse en la competición.

Fueron los cusqueños los que se adelantaron en el marcador a través de Mauricio Montes a los 7', pero con el correr de los minutos Alianza Lima logró llegar con más frecuencia al área rival y así se produjo la acción de penal ante Sebastián Gonzales Zela, que derivó en el empate de José Manzaneda.

Para la segunda mitad, los dirigidos por Carlos Bustos llegaron con más frecuencia a campo contrario, pero fue su rival el que logró mover el marcador, aunque con una acción polémica.

A los 64', la contra de Cusco FC con Miguel Carranza y José Rivera fue finaliza por Sandro Rengifo con un remate dentro del área. El balón dio en el travesaño y luego impactó sobre el césped. Mauricio Montes gritó la anotación, lo mismo que el juez de oriente, por lo que el principal Renzo Castañeda decretó el 2-1.

La imágenes no esclarecen si la pelota ingresó en su totalidad y al no existir la tecnología del VAR o el 'Ojo de Halcón', no se pudo revisar.









ALINEACIONES:

Alianza Lima: Steven Rivadeneyra; Kluiverth Aguilar, Carlos Montoya, Jonathan Lacerda, Ricardo Lagos; Edhú Oliva, Josepmir Ballón, Jairo Concha; José Manzaneda, Oswaldo Valenzuela, Sebastián Gonzales Zela.

Cusco FC: Eder Hermoza; José Velásquez, Yorkam Tello, Gonzalo Rizzo, Jair Céspedes; Erick Gonzales, Mendoza; Luis Carranza, Abisab, José Rivera, Mauricio Montes.

Sandro Rengifo fue el autor del 2-1 ante Alianza Lima | Fuente: GOL Perú





NUESTROS PODCASTS

El Programa Federal de Farmacias Minoristas para la Vacunación contra el COVID-19 es una colaboración entre el gobierno federal, los estados y territorios, y 21 socios farmacéuticos nacionales y redes de farmacias independientes para aumentar el acceso a la vacunación contra la COVID-19 en todo Estados Unidos. El Dr. Elmer Huerta nos explica la importancia y utilidad de este programa que aceleró el cronograma de vacunación en dicho país.