Al rincón: Paolo Guerrero anotó el 1-0 de Alianza Lima ante UTC en Matute [VIDEO]

Lo celebra con su gente. Paolo Guerrero, desde los doce pasos, anotó el 1-0 para Alianza Lima sobre UTC por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto.

Alianza Lima salió al campo de juego en busca de encontrar el primer gol. De hecho, tuvo un par de opciones, pero la defensa de UTC estuvo atenta. No fue hasta los 15 minutos que encontró la diferencia.

A los 15', Alan Cantero se proyectó por derecha y lanzó un centro pasado para Eryc Castillo. El ecuatoriano paró el balón y pateó al arco, pero le chocó a Garro. Pero, tras la revisión del VAR, el árbitro determinó que fue a favor de Alianza Lima.

El delantero Paolo Guerrero se paró frente al esférico y de un derechazo bien colocado, puso el 1-0 para los locales.

Paolo Guerrero anotó el 1-0 de Alianza Lima

Alianza Lima vs UTC: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Alan Cantero; Pablo Ceppelini, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

UTC: Diego Campos; Luis Garro, Leonardo Rugel, Piero Serra, Yehider Ibarguen; Luis Álvarez, Cristian mejía, Brando Palacios, Juan Vega, André Vásquez; Jarlin Quintero.

Previa

Alianza Lima tiene el objetivo de quedar en el segundo lugar de la Liga1 Te Apuesto. Para ello es necesario vencer a UTC este domingo como local, en partido válido por la fecga 19 del Torneo Clausura. Aunque los blanquiazules no dependen de sí mismos, ya que Cusco FC tienen la primera opción.

Cusco FC tiene una ventaja importante, dado que suma 67 puntos, dos unidades más que Alianza, que espera que el cuadro imperial no sume en su enfrentamiento ante Sport Huancayo.