Alianza Lima vs UTC en vivo: se enfrentan en partido de última fecha del Torneo Clausura 2025

Alianza Lima recibirá el domingo a UTC en la última jornada del Torneo Clausura 2025.

Alianza Lima tiene el objetivo de quedar en el segundo lugar de la Liga1 Te Apuesto. Para ello es necesario vencer a UTC este domingo como local, en partido válido por la fecga 19 del Torneo Clausura. Aunque los blanquiazules no dependen de sí mismos, ya que Cusco FC tienen la primera opción.

Cusco FC tiene una ventaja importante, dado que suma 67 puntos, dos unidades más que Alianza, que espera que el cuadro imperial no sume en su enfrentamiento ante Sport Huancayo.

Alianza Lima vs UTC: altas y bajas en la última fecha del Torneo Clausura 2025



El entrenador Néstor Gorosito no consideró en este duelo a Renzo Garcés, que jugó los dos partidos de la Selección Peruana ante Rusia y Chile. De otro lado, se confirmó la vuelta a la convocatoria de Pablo Lavandeira tras varios meses de ausencia por lesión.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs UTC en vivo por la última fecha del Torneo Clausura 2025?

El partido de Alianza ante el elenco de Los Chankas está programado para el domingo 23 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva, de la ciudad de Lima. El recinto tiene capacidad para recibir a 33 938 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs UTC en vivo por la última fecha del Torneo Clausura 2025?



En Perú , el partido entre Universitario vs UTC comienza a las 3:00 p.m.

, el partido entre Universitario vs UTC comienza a las 3:00 p.m. En Colombia, el partido entre Universitario vs UTC comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Universitario vs UTC comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Universitario vs UTC comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Universitario vs UTC comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido entre Universitario vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Universitario vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Universitario vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Universitario vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Universitario vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Universitario vs UTC comienza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Universitario vs UTC comienza a las 4:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Alianza Lima vs UTC en vivo por TV?



El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play y en el canal de YouTube de L1MAX. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Alianza vs UTC a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Alianza Lima vs UTC: alineaciones posibles



Alianza: Ángelo Campos, Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Carlo Zambrano, Miguel Trauco, Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Alan Cantero, Pablo Ceppelini, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

UTC: Diego Campos; Luis Garro, Piero Serra, Y. Ibargüen, José Luján; Freddy Oncoy, Juan Vega, Carlos Mejía, Erinson Ramírez, Joaquín Aguirre; y Jarlin Quintero.

